Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela

Theo Tân Hoa xã, ngày 7/1, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ thông báo đã bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela và đăng ký là tàu Nga ở Bắc Đại Tây Dương.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, lực lượng này cho biết Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa, phối hợp với Bộ Chiến tranh Mỹ đã thông báo về việc bắt giữ tàu vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Con tàu đã bị bắt giữ ở Bắc Đại Tây Dương theo lệnh bắt giữ do tòa án liên bang Mỹ ban hành sau khi bị tàu tuần tra biển Mỹ Munro theo dõi.

Theo truyền thông Mỹ, tàu chở dầu Marinera, trước đây được gọi là Bella-1, vốn nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran. Việc bắt giữ được thực hiện sau một cuộc truy đuổi gắt gao kể từ cuối tháng 12/2025 của lực lượng Mỹ, từ khi tàu chở dầu này ở vùng biển Caribe và dường như hướng đến Venezuela để bốc dỡ hàng hóa. Sau đó, con tàu rút ra Đại Tây Dương.

Ngày 31/12, con tàu được Cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Nga liệt kê là tàu Nga với tên mới là Marinera. Thủy thủ đoàn của tàu cũng đã sơn cờ Nga lên mạn tàu.

Trong một tuyên bố, Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết đã mất liên lạc với tàu chở dầu Marinera sau khi lực lượng Mỹ lên tàu vào khoảng 15h theo giờ Nga (tức 19h theo giờ Việt Nam).

Theo truyền thông quốc tế, các tàu quân sự Nga đã có mặt trong khu vực khi chiến dịch bắt giữ của Mỹ diễn ra.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến chiến dịch trấn áp của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt đến và đi từ Venezuela. Marinera là tàu chở dầu thứ 3 bị lực lượng Mỹ truy đuổi ngoài khơi bờ biển Venezuela./.

