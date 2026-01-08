Tổng thống Mỹ muốn tăng 50% ngân sách quốc phòng lên 1.500 tỷ USD

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/1 cho biết ông muốn tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ thêm 50% trong năm tới, lên mức khổng lồ 1.500 tỷ USD, nhằm đối phó với những “thời điểm đầy bất ổn và nguy hiểm."

Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social: “Tôi đã quyết định rằng, vì lợi ích của đất nước chúng ta, đặc biệt là trong những thời điểm vô cùng bất ổn và nguy hiểm này, ngân sách quân sự cho năm 2027 không nên là 1.000 tỷ USD, mà phải là 1.500 tỷ USD.”

Năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố chính quyền Mỹ đã chuẩn bị ngân sách quốc phòng lên đến khoảng 1.000 tỷ USD.

Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng: "Về cơ bản, chúng tôi đã phê duyệt một ngân sách, vào khoảng 1.000 tỷ USD và chưa ai từng thấy điều gì tương tự. Chúng ta phải xây dựng quân đội, và chúng ta rất chú ý đến chi phí, nhưng quân đội là thứ mà chúng ta phải xây dựng, và chúng ta phải mạnh mẽ."

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth có mặt tại cuộc gặp, nhưng ông không bình luận ngay về phát ngôn của tổng thống về ngân sách quốc phòng. Sau đó, đăng trên tài khoản X của mình, ông Hegseth nhấn mạnh: "Sắp tới: ngân sách nghìn tỷ USD đầu tiên cho Bộ Quốc phòng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tái thiết quân đội chúng ta, rất nhanh chóng."

Theo truyền thông Mỹ, bình luận của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Hegseth về ngân sách quốc phòng đã gây bất ngờ, vì dự án này dự kiến sẽ không được trình bày sớm nhất là cho đến cuối tháng Năm tới.

Ngân sách quốc phòng năm 2024 là 841 tỷ USD./.

