Nghị sỹ châu Âu kêu gọi phản đối hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela

Ngày 7/1, tổng cộng 37 nghị sỹ của Nghị viện châu Âu đã gửi thư chung tới các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), kêu gọi khối này phản đối hành động quân sự gần đây của Mỹ ở Venezuela.



Nghị sỹ Italy Danilo Della Valle cho biết thư được gửi tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách Đối ngoại và An ninh của EU Kaja Kallas, nhấn mạnh rằng hành động của Washington vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời cảnh báo động thái trên có thể làm suy yếu ổn định khu vực và gia tăng căng thẳng tại Mỹ Latinh.

Ông Della Valle kêu gọi EU - với vai trò là bên ủng hộ đa phương và luật pháp quốc tế, cần có lập trường rõ ràng và thống nhất về sự việc.



Trong diễn biến khác, Chính quyền Mỹ ngày 7/1 công bố kế hoạch “thỏa thuận năng lượng” với Venezuela, theo đó sẽ nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt để cho phép bán sản phẩm dầu mỏ từ nước này.



Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các nhà lãnh đạo tạm quyền ở Venezuela đã đồng ý để Mỹ quản lý việc tiếp thị từ 30-50 triệu thùng dầu thô. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhấn mạnh rằng Washington sẽ kiểm soát kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela trong một thời gian không xác định để thúc đẩy những thay đổi mà Mỹ cho là cần thiết tại quốc gia Nam Mỹ này.



Cũng trong ngày 7/1, Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) xác nhận đang đàm phán với Mỹ về việc bán một lượng lớn dầu thô, trong khuôn khổ quan hệ thương mại hiện có giữa hai nước sau nhiều năm bị hạn chế vì các biện pháp trừng phạt.

PDVSA nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu lợi ích kinh tế của người dân Venezuela.



Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 300 tỷ thùng, tương đương gần 17% trữ lượng dầu đã biết trên toàn cầu.

Dù sản lượng hiện nay giảm so với giai đoạn trước do ảnh hưởng nặng nề từ các biện pháp trừng phạt và lệnh cấm vận thương mại kéo dài, song nước này vẫn sản xuất khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày./.

