Tập đoàn Doppelmayr xây dựng tuyến cáp treo dài nhất thế giới tại Mexico City

Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo và xây dựng các hệ thống cáp treo Doppelmayr của Áo hôm 8/1 cho biết sẽ xây dựng tại thủ đô Mexico City tuyến cáp treo có chiều dài 15,2 km, dự kiến trở thành tuyến cáp treo đô thị dài nhất thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, thông báo của Tập đoàn Doppelmayr cho biết dự án này là tuyến số 5 của hệ thống Cablebús tại Mexico City, với tổng mức đầu tư khoảng 7,9 tỷ peso Mexico, tương đương 435 triệu USD. Dự kiến, tuyến cáp treo sẽ được đưa vào vận hành năm 2028.

Tuyến Cablebús số 5 gồm 12 nhà ga, kết nối các khu vực ngoại ô Álvaro Obdal, Contreón và Beni Contreón, với năng lực vận chuyển tối đa 3.000 hành khách/giờ/mỗi chiều bằng 642 cabin. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn một nửa thời gian di chuyển so với hiện nay.

Trước đó, tại Mexico, Tập đoàn Doppelmayr đã hoàn thành các tuyến cáp treo Cablebús số 1 và số 3 với tổng chiều dài hơn 9 km, đồng thời đang tham gia xây dựng hệ thống kết cấu đường sắt đô thị được đánh giá lớn nhất thế giới. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng đang triển khai xây dựng một tuyến cáp treo khác tại thành phố Uruapan, bang Michoacán của Mexico.

Trong năm tài chính 2024-2025, Tập đoàn Doppelmayr ghi nhận doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 1,4 tỷ USD, đồng thời mở rộng quy mô nhân sự thêm 7,5%, lên hơn 3.780 lao động.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, các chuyên gia kinh tế nhận định Tập đoàn viễn thông Tây Ban Nha Telefónica đang đối mặt nhiều thách thức trong quá trình rút khỏi thị trường Mexico trong bối cảnh hoạt động kinh doanh đạt “giá trị thấp” và vướng vào tranh chấp thuế trị giá 247 triệu USD hiện do Tòa án Tối cao Mexico thụ lý.

Theo các chuyên gia, những yếu tố này đang làm giảm sức hấp dẫn của thương hiệu Movistar thuộc Telefónica như một tài sản viễn thông truyền thống và ảnh hưởng trực tiếp tới tiến trình đàm phán và khả năng chuyển nhượng của doanh nghiệp trên thị trường.

Các nhà phân tích nhận định trở ngại lớn nhất không chỉ là tìm được đối tác mua lại, mà còn là hoàn tất thương vụ trong điều kiện có sự chắc chắn về nghĩa vụ thuế, vốn được coi là một “biến số” trong đàm phán và có thể trở thành khoản khấu trừ đáng kể vào giá bán cuối cùng.

Khoản thuế đang tranh chấp của Telefónica bắt nguồn từ năm 2014, liên quan tới việc khấu trừ không đúng quy định nhằm tránh thuế sau một thương vụ sáp nhập doanh nghiệp. Vụ việc hiện được xem xét tại Tòa án Tối cao Mexico (SCJN).

Quá trình rút lui của Tập đoàn Telefónica khỏi Mexico diễn ra theo từng giai đoạn. Từ năm 2019, doanh nghiệp này bắt đầu thoái vốn hạ tầng, bao gồm việc bán 250 tháp viễn thông cho American Tower và chuyển nhượng tài sản cáp quang cho Neutral Works và Even Telecom.

Sau đó, Telefónica hoàn trả băng tần, không còn tần số cho dịch vụ di động, buộc công ty chuyển sang mô hình nhà mạng di động ảo (MVNO) dựa trên các thỏa thuận bán buôn.

Năm 2025, Telefónica Movistar báo cáo có hơn 23,5 triệu thuê bao tại Mexico, song biên lợi nhuận chịu nhiều áp lực trong thị trường do Telcel thuộc tập đoàn América Móvil chi phối.

Về phía tập đoàn, Telefónica đã chính thức công bố kế hoạch “Transform & Grow” vào tháng 11/2025, tập trung vào các thị trường trọng điểm gồm Tây Ban Nha, Đức, Vương quốc Anh và Brazil, đồng thời đẩy mạnh đơn giản hóa hoạt động và rà soát mức độ hiện diện tại Mỹ Latinh, sau khi đã rút khỏi Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay và Chile./.

