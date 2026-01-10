Tình hữu nghị Việt Nam-Cuba tiếp tục đơm hoa trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 9/1, chính quyền tỉnh Artemisa, Cuba, đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành trường tiểu học Mártires de Tarará (Các liệt sỹ Tarará) tại làng Bến Tre, huyện Bauta.

Ngôi trường được xây dựng với sự tài trợ của tỉnh Bến Tre.

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, sự kiện có sự tham dự của Bí thư tỉnh Gladys Mártínez Verdecia, Thống đốc Ricardo Concepción Rodríguez, Bộ trưởng Giáo dục Naima Ariatne Trujillo Barreto, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long, cùng quan chức chính quyền địa phương, người dân và học sinh của huyện Bauta.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương nhấn mạnh rằng cơ sở giáo dục này là một minh chứng khác cho mối quan hệ bền chặt giữa Cuba và Việt Nam, hai quốc gia luôn quan tâm tới giáo dục những mầm non của đất nước, hướng tới một tương lai tươi đẹp vì hạnh phúc của người dân.

Cuba và Việt Nam tuy cách xa nhau hàng vạn dặm, nhưng lòng dân luôn hướng về nhau, như hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Trường tiểu học Mártires de Tarará được xây dựng do tỉnh Bến Tre tài trợ. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Sau các bài phát biểu và chương trình ca nhạc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Tổng tư lệnh Fidel Castro, những nhà lãnh đạo đặt nền móng cho mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc anh em, Đại sứ Lê Quang Long và Bộ trưởng Naima Ariatne Trujillo Barreto đã cùng cắt băng khánh thành ngôi trường mới.

Trong không khí vui mừng, các em học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo, với những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, đã vào nhận lớp học mới sau 3 tuần nghỉ Tết.

Trường tiểu học Mártires de Tarará là cơ sở giáo dục cho hơn 100 em học sinh, gồm mẫu giáo lớn và từ lớp 1-6, của huyện Bauta với tổng dân số trên 3.000 người.

Theo kế hoạch, chính quyền địa phương đang tiến hành các thủ tục xin phép đổi tên trường thành trường tiểu học Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng anh hùng của nhân dân Việt Nam.

Ra đời trong phong trào rộng rãi tại Cuba ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, do chính lãnh tụ cách mạng Fidel Castro phát động, Làng Bến Tre không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ niệm xa xưa mà còn mang hơi thở phát triển từng ngày của một tình hữu nghị giữa hai dân tộc anh em dù cách nhau nửa vòng Trái Đất, nhưng vẫn luôn dõi theo và ủng hộ lẫn nhau./.

