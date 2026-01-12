Vượt giá rét, đẩy nhanh tiến độ trường nội trú biên giới Lai Châu

Giữa giá rét mùa Đông, nền nhiệt ở xã biên giới Phong Thổ (Lai Châu) có thời điểm xuống dưới 10 độ C. Thế nhưng, không khí trên công trường Dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã biên giới Phong Thổ vẫn nóng lên từng giờ.

Tiếng máy trộn bê tông, tiếng vận thăng, cần cẩu nhịp nhàng hòa vào sương núi buổi sớm và màn đêm giá lạnh, kéo dài đến khuya. Toàn công trường đang chạy đua với thời gian để phấn đấu đưa ngôi trường vùng cao biên giới về đích sớm hơn kế hoạch 3 tháng.

Ghi nhận của phóng viên tại công trường, trên mặt bằng rộng lớn, nhà thầu tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi, nhiều tổ, triển khai 10/11 hạng mục chính.

Tại khu nhà hiệu bộ kết hợp thư viện, công nhân đang xây tường tầng 3, song song lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 4; nhà lớp học lý thuyết khối Trung học cơ sở đang xây tường tầng 2, chuẩn bị ván khuôn sàn tầng 3; khối nhà bộ môn Tiểu học đã hoàn thành bê tông sàn tầng 3, chuyển sang các công đoạn tiếp theo.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt giá rét nơi biên giới nhưng đơn vị thi công vẫn duy trì tiến độ thi công đảm bảo về đích trước so với kế hoạch đề ra. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những ngày này, mặc dù phải thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng nhật ký công trình ghi rõ mục tiêu đặt ra cho các tổ kết cấu là “3-4 ngày/1 sàn.”

Để đạt được mục tiêu, Ban chỉ huy công trường đã chia nhỏ tiến độ đến từng tổ, từng ca, từng giờ.

Ông Hoàng Tuấn Anh, cán bộ Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lai Châu cho hay, có những ngày nhiệt độ xuống rất thấp, dưới 10 độ C, đặc biệt là càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu nên những hạng mục như đổ bê tông sàn mái phải đổ liên tục, có hôm đến tận đêm muộn mới xong. Để đảm bảo thi công an toàn, hiệu quả cũng như tiến độ, Ban yêu cầu nhà thầu phải ưu tiên tuyệt đối về sức khỏe người lao động.

Toàn bộ công nhân tại công trường được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, quần áo ấm, chăn màn, bố trí khu lán trại nghỉ ngơi đảm bảo kín gió, có bình nóng lạnh, nước nóng phục vụ sinh hoạt. Khẩu phần ăn cũng được điều chỉnh phù hợp với lao động nặng trong thời tiết rét đậm, thực đơn thay đổi hằng ngày, tăng cường dinh dưỡng, ca đêm có thêm bữa ăn phụ cho cán bộ kỹ thuật cũng như công nhân.

Trong căn lán giữa công trường, anh Phạm Văn Linh (công nhân quê ở Phong Thổ) vừa xoa đôi bàn tay còn vương bụi xi măng vừa tâm sự: “Trời rét thì ai cũng ngại, nhưng công trường lo chỗ ăn, chỗ ở đầy đủ nên anh em yên tâm làm. Bữa ăn nóng, có thay đổi món, có thêm thịt cá nên đủ sức làm việc.”

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cũng như tính chất của từng hạng mục nên đơn vị thi công tăng ca, tăng kíp thi công cả ban đêm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Cũng như anh Linh, anh Lò Văn Hưng ở xã Nậm Hàng hồ hởi cho biết, đến đây vừa có việc làm lại ăn uống đầy đủ nên anh em luôn cố gắng làm tốt để đảm bảo tiến độ. Mọi người đều cảm thấy vui và tự hào vì đã tham gia xây dựng công trình trọng điểm để con em đồng bào được đến học sau này, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lai Châu, đến thời điểm này, dự án đạt hơn 30% tổng khối lượng thi công. Riêng hạng mục san nền-khâu then chốt quyết định việc triển khai đồng loạt các công trình, đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng theo thiết kế. Trên công trường luôn duy trì trung bình 350-400 công nhân, làm việc liên tục 3 ca, 3 kíp, có thời điểm phải tăng ca ban đêm khi đổ bê tông, buộc thép sàn.

Anh Lương Văn Giỏi, cán bộ kỹ thuật Công ty Trách nhiệm hữu Xây dựng số 6 Điện Biên chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức làm việc 3 ca, từ 6 giờ 30 sáng đến 22 giờ 30, có hôm kéo dài đến hơn nửa đêm. Việc tăng ca tăng kíp là bắt buộc nếu muốn giữ đúng nhịp tiến độ đã đề ra.”

Phần thi công đổ bê tông sàn mái là một trong những khâu quan trọng phải đổ liên tục kể cả đêm đến khi xong mới kết thúc. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Anh Giỏi cho biết thêm, để đẩy nhanh tiến độ, nhưng giảm sức lao động thủ công, công trường đã tăng cường máy móc, thiết bị như 2 cần cẩu tháp đưa nguyên vật liệu, trang thiết bị lên trên cao. Tất cả đều được đầu tư mới, góp phần vừa đảm bảo tiến độ vừa an toàn trong thi công. Ngoài ra, có 7 xe vận chuyển, 3 xe trộn bê tông, 1 xe bơm bê tông, cùng đầy đủ máy móc phục vụ đào đắp, lắp dựng kết cấu.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu, đơn vị nhà thầu tập kết vật liệu với khối lượng lớn ngay tại công trường như: cát, đá, xi măng, gạch, sắt thép đều được tính toán và đặt trước theo tiến độ từng giai đoạn. Việc thi công kè đường từ cổng chính vào công trình cũng được đẩy nhanh. Đến nay, khối lượng bê tông kè hai bên đã đạt khoảng 90%, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công các giai đoạn tiếp theo.

Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phong Thổ có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, từ nguồn vốn do Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ cùng các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án nhằm bảo đảm cơ sở vật chất đồng bộ cho khoảng 1.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Quy mô đầu tư gồm 30 phòng học; nhà hiệu bộ; các phòng bộ môn; khu nội trú học sinh; 3 bếp ăn, nhà ăn; khu sinh hoạt; sân chơi, khu thể dục thể thao; nhà công vụ giáo viên; nhà đa năng; bể bơi cùng hệ thống hạng mục phụ trợ và trang thiết bị đồng bộ. Dự kiến dự án hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Với cách tổ chức thi công khoa học, sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư, nhà thầu và tinh thần làm việc của hàng trăm công nhân, mục tiêu hoàn thành công trình dự kiến sẽ hoàn thành về đích trước 3 tháng. Góp phần giúp học sinh các dân tộc ở vùng biên giới Lai Châu có được ngôi trường mới khang trang khi bước vào năm học mới./.

