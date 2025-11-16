Quảng Ngãi: Khởi công xây trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới

Sáng 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở các xã biên giới đất liền tại điểm cầu chính xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi; dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chả Nhầy, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Các điểm cầu khác tại 3 xã Mô Rai, Sa Loong, Rờ Kơi.

Cùng dự có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đoàn công tác Quốc hội, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đặc biệt là sự có mặt của hàng trăm thầy, cô giáo và học sinh các xã biên giới của tỉnh.

Tạo “bệ phóng” cho học sinh biên giới

Bốn công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở tại các xã Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong là những dự án trọng điểm, nằm trong chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền, góp phần thực hiện phong trào “Cả nước vì học sinh biên giới thân yêu."

Các công trình có tổng mức đầu tư từ 59-207 tỷ đồng; quy mô khoảng 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.000 học sinh, gồm hệ thống nhà ở nội trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, thư viện, khu thể chất, nhà ăn và các công trình phụ trợ đồng bộ. Thời gian hoàn thành xây dựng trước ngày 30/8/2026.

Riêng điểm Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở xã Dục Nông có quy mô 47 lớp học, phục vụ khoảng 1.600 học sinh.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của Tổ quốc. Những trường học này là nơi học tập, rèn luyện của học sinh, biểu tượng của niềm tin, ý chí vươn lên, tình đoàn kết keo sơn giữa miền xuôi và miền ngược, giữa nhân dân cả nước với đồng bào biên giới.

Những năm qua, với sự quan tâm của Trung ương, cùng tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ngãi mới được hợp nhất từ tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum cũ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô mạng lưới trường lớp được mở rộng.

Toàn tỉnh hiện có trên 950 cơ sở giáo dục, hơn 474.000 học sinh các cấp, trên 32.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên tâm huyết, tận tụy. Nhiều địa phương vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã nỗ lực vượt khó, duy trì tỉ lệ huy động học sinh đến trường, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tỉnh Quảng Ngãi chủ trương xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 9 xã biên giới; trong đó giai đoạn 1 là ở 4 xã biên giới gồm Mô Rai, Dục Nông, Rờ Kơi và Sa Loong với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, dự kiến khánh thành vào khai giảng năm học 2026-2027.

Các công trình này giải quyết vấn đề cơ sở vật chất, góp phần bảo đảm công bằng trong giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng khó khăn và củng cố quốc phòng-an ninh vùng biên giới.

Để các công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghiêm quy định về quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả, tránh tình trạng hình thức, chậm tiến độ.

Cùng với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ năng lực, tâm huyết, phù hợp với mô hình trường nội trú, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các bộ liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn và thủ tục cho các dự án, để chương trình được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, đạt hiệu quả thiết thực.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thầy, trò Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở xã Dục Nông và 1.600 áo ấm cho học sinh của trường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực, phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân để các công trình trường nội trú biên giới sớm hoàn thành, trở thành những ngôi trường kiểu mẫu, điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chả Nhầy, xã Dục Nông, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn đã đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng khối đại đoàn kết, xóa đói giảm nghèo. Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết-Thành công, thành công, đại thành công,” Phó Thủ tướng mong muốn cán bộ và nhân dân thôn Chả Nhầy tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết với tinh thần “tắt lửa tối đèn có nhau.”

Thôn phấn đấu không để còn hộ nghèo nào trong năm 2026; duy trì tốt tỉ lệ trẻ em đến trường và được đào tạo tối thiểu hết bậc trung học phổ thông; xây dựng văn hóa ở khu dân cư, xóm làng; người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng bà con thôn Chả Nhầy, xã Dục Nông. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được trong việc xây dựng và phát triển về mọi mặt đời sống của người dân với tinh thần “thành công phải được đo đếm bằng đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, ngày càng được nâng cao.”

Thôn Chả Nhầy nằm gần trung tâm của xã Dục Nông, cách xã 50m về hướng Bắc. Tổng dân số trong thôn 216 hộ, 843 khẩu; trong đó 97% dân số trong thôn là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Gié-Triêng. Số hộ nghèo, cận nghèo còn 6 hộ, chiếm 2,7%.

Những năm qua, thôn đã đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu như đường giao thông liên thôn, điện, nước sinh hoạt, trường học, tạo thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất, làm ăn và giao thương hàng hóa, phát triển ngành nghề.

Từ khi triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” cùng với truyền thống đoàn kết gắn bó với tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau và những nỗ lực tự vươn lên của mỗi người dân, đến nay cuộc sống của người dân đã có những chuyển biến tích cực./.

