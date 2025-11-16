Khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới Gia Lai

Ngày 16/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Lễ khởi công dự án “Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai.”

Chương trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức tại xã Ia Nan, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các địa phương biên giới cùng đông đảo thầy cô, học sinh vùng biên.

Với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, dự án được xem là bước đột phá trong chiến lược phát triển giáo dục vùng biên, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, nâng cao dân trí, bảo đảm an ninh - quốc phòng khu vực Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong việc nhanh chóng cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục vùng khó, đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành, địa phương và đơn liên quan trong việc chuẩn bị quỹ đất, giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện cần thiết để dự án được khởi công đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai; đầu tư cho vùng biên là đầu tư cho sự ổn định lâu dài của quốc gia. Giáo dục phải lấy học sinh là trung tâm, giáo viên là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó. Hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và biên giới. Công trình là điểm tựa tinh thần, biểu tượng văn hóa và tạo cơ hội học tập bình đẳng cho con em vùng biên giới, góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số để học sinh yên tâm học tập. Tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm bố trí nguồn lực, thực hiện nghiêm quy định về đầu tư công, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, bảo đảm chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Tỉnh cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nâng cao năng lực quản lý để vận hành hiệu quả hệ thống trường nội trú sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nghèo các xã biên giới tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích hơn 52ha tại 7 xã biên giới gồm: Ia Nan, Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Chía và Ia O.

Toàn dự án gồm 212 lớp học, được đầu tư đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị dạy học, đáp ứng nhu cầu của hơn 7.400 học sinh.

Theo kế hoạch, các công trình sẽ hoàn thành vào tháng 8/2026 và đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026-2027.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển giáo dục vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Tỉnh cam kết huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thi công để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả. Tỉnh sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực hợp pháp để hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, mở rộng mô hình giáo dục chất lượng, hướng đến mục tiêu “không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Dự án được thiết kế theo hướng đạt chuẩn quốc gia, hiện đại hóa toàn diện cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Công trình sẽ giúp học sinh dân tộc thiểu số, con em hộ nghèo, cận nghèo và học sinh ở xa trường có điều kiện học tập ổn định; giảm đáng kể tình trạng bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Thực tế cho thấy nhu cầu đầu tư trường lớp tại các khu vực này rất cấp thiết. Ở 7 xã biên giới của Gia Lai hiện có hơn 9.400 học sinh, trong đó hơn 54% là học sinh dân tộc thiểu số. Riêng xã Ia Nan có 9 thôn, làng với hơn 8.600 nhân khẩu, người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 30%. Hầu hết trường ở xã đều đã xuống cấp, nhiều phòng học tạm, chưa có khu nội trú riêng; nhiều học sinh phải đi bộ 5-10km để đến lớp.

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Nan, chia sẻ việc được đầu tư trường phổ thông nội trú liên cấp là niềm mong mỏi nhiều năm của chính quyền và người dân các xã biên giới. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho gần 1.000 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt hơn.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Ia Nan sẽ được xây dựng trên diện tích 70.000m2, gồm 24 lớp học, phục vụ 840 học sinh, đáp ứng nhu cầu và lưu trú của học sinh tại đây trong nhiều năm tới.

Thầy Tạ Quang Diệu, hiệu trưởng Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Nan) cho biết: Nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia từ năm 2020, nhưng hiện nhiều dãy phòng học xuống cấp, đặc biệt vị trí trường nằm giữa hai dòng suối, nguy cơ sạt lở cao. Khi có trường nội trú mới, học sinh sẽ được học trong môi trường an toàn, đầy đủ chức năng, giúp rèn luyện thể chất và kỹ năng sống tốt hơn.

Em Siu Lan Phượng, học sinh lớp 8D, Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, xã Ia Nan, phấn khởi chia sẻ nhà em ở Làng Nú cách trường hơn 5km, đi lại rất vất vả. Em rất mừng khi biết tin Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng trường mới. Khi có trường mới, có chỗ ở lại, em không phải đi xa mỗi ngày. Em muốn học thật giỏi để sau này trở thành người công dân có ít, góp phần xây dựng quê hương, thôn, làng ngày càng giàu đẹp.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, 7 công trình sẽ được triển khai đồng loạt, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình thi công.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh để dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Dự án 7 trường phổ thông liên cấp nội trú vùng biên khi đi vào hoạt động sẽ tạo môi trường học tập ổn định và đầy đủ hơn cho học sinh; đồng thời khẳng định định hướng ưu tiên của Chính phủ và tỉnh Gia Lai trong việc phát triển giáo dục vùng khó. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm nâng cao dân trí, phát triển bền vững và củng cố an ninh biên giới trong giai đoạn mới./.

Đồng loạt khởi công 72 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Sáng 9/11, lễ khởi công đồng loạt 72 trường thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở được đầu tư trong năm 2025 diễn ra tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước.