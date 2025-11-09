Đồng loạt khởi công 72 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Sáng 9/11, lễ khởi công đồng loạt 72 trường thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở được đầu tư trong năm 2025 diễn ra tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sáng 9/11/2025, lễ khởi công đồng loạt 72 trường thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở được đầu tư trong năm 2025 diễn ra tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lễ khởi công được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối 14 điểm cầu trên cả nước. Do ảnh hưởng của bão số 13, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai không thể tổ chức lễ trực tiếp, song vẫn kết nối trực tuyến và sẵn sàng khởi công khi điều kiện cho phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Lễ khởi công tại điểm cầu trung tâm ở tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự tại điểm cầu An Giang; Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự tại điểm cầu Điện Biên; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự tại điểm cầu Lâm Đồng; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự tại điểm cầu Tuyên Quang; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự tại điểm cầu Lạng Sơn; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự tại điểm cầu Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự tại điểm cầu Lào Cai; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự tại điểm cầu Nghệ An; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dự tại điểm cầu Lai Châu; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng dự tại điểm cầu Quảng Trị; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự tại điểm cầu Sơn La; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dự tại điểm cầu Cao Bằng.

Việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt 72 công trình trong cùng một ngày, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành 100 trường học trước năm học 2026-2027./.