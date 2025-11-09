Các Phó Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công trường học ở nhiều địa phương

Sáng 9/11, các Phó Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công trường học ở vùng biên của nhiều địa phương trên cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự Lễ khởi công trường học vùng biên ở Hà Tĩnh

Tại xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự Lễ khởi công Dự án xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1.

Dự án xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1 có quy mô hiện đại với 40 lớp cho 1.330 học sinh với tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng. Công trình gồm đầy đủ khu học tập, khu chức năng, khu nội trú, khu sinh hoạt văn hóa. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là nhịp cầu nối tri thức, chắp cánh những ước mơ và vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ em nơi vùng biên của tỉnh Hà Tĩnh.

Việc khởi công dự án xây dựng trường học vùng biên là dấu mốc quan trọng hiện thực hóa chủ trương lớn của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào cũng như công tác giáo dục vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt cho biết Hà Tĩnh là một trong 22 địa phương của cả nước có biên giới đất liền, với 7 xã giáp nước bạn Lào. Đây là vùng đất có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và là phên dậu của Tổ quốc. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định, giáo dục vùng biên là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, quy hoạch và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học liên cấp tại các xã biên giới, với tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng. Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1 và trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê khởi công hôm nay, là 2 trong tổng số 100 công trình của cả nước được Chính phủ phê duyệt triển khai xây dựng thí điểm năm 2025. Đây đều là những công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh, mang ý nghĩa tiên phong và biểu trưng cho quyết tâm của Hà Tĩnh trong việc đưa chủ trương của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã bấm nút khởi công dự án và trao tặng 1.200 chiếc áo ấm cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và nhân dân xã Sơn Kim 1.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khởi công xây dựng 4 trường nội trú liên cấp ở biên giới Lào Cai

Tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khởi công xây dựng 4 ngôi trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương và Pha Long. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự đồng hành của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục-đào tạo, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại vùng biên cương Tổ quốc.

Các công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Y Tý (tại xã Y Tý), trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pha Long (tại xã Pha Long), trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Mú Sung (tại xã A Mú Sung) được đầu tư đồng bộ với khối lớp học, nhà nội trú, nhà đa năng, thư viện, bếp ăn, hạ tầng kỹ thuật… có quy mô từ 28 đến 36 lớp học. Khu nhà ở nội trú cho học sinh từ 123 đến 158 phòng khép kín, phục vụ từ 980 đến hơn 1.200 học sinh mỗi trường; khu nhà công vụ giáo viên từ 18 đến 28 phòng mỗi trường...

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà với các em học sinh vùng cao Lào Cai. (Ảnh: TTXVN phát)

Khuôn viên mỗi trường đảm bảo diện tích đất từ 5,4-8,2ha; thiết kế hướng đến sự đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn linh hoạt để thích ứng với địa hình và khí hậu từng vùng.

Tổng mức đầu tư của 4 trường là 945 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Các công trình được khởi công với thời gian thi công là 9 tháng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Các trường còn lại: Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã, phường biên giới Bản Lầu, Trịnh Tường, Si Ma Cai, Bát Xát và Lào Cai sẽ xây dựng trong năm 2026, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Tổng kinh phí đầu tư của 9 trường dự kiến gần 1.480 tỷ đồng.

Tại Lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn mạnh chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là quyết sách mang tầm nhìn chiến lược, thấm đượm tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Đây không chỉ là công trình giáo dục, mà còn là công trình của niềm tin, của tình đoàn kết dân tộc, thể hiện ý chí sắt son “biên cương vững mạnh, lòng dân no ấm."

Lào Cai cam kết sẽ bàn giao mặt bằng sạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn.

Tỉnh Lào Cai chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư và đơn vị thi công trong suốt quá trình xây dựng; đảm bảo tiến độ hoàn thành trong tháng 8/2026. Địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý đầu tư, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí; chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ, chương trình, cơ sở vật chất để khi công trình hoàn thành, các trường thực sự trở thành “ngôi nhà thứ hai” của học sinh vùng cao, là nơi ươm mầm tri thức, thắp sáng khát vọng vươn lên của các em nơi phên dậu Tổ quốc.

Nhân lễ khởi công, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tặng 200 suất quà cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Mường Khương, Pha Long, Y Tý và A Mú Sung; tặng phần quà cho Trường mầm non Mường Khương, xã Mường Khương nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã trao tặng 4 phòng máy tính trị giá 1 tỷ đồng cho 4 trường học.

Ngay sau lễ khởi công, dự kiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà có chuyến thăm và làm việc tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Lễ khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp tại Lạng Sơn

Ngày 9/11, tại Khu tái định cư Pắn Pé, thôn Hợp Thành, xã Khuất Xá (Lạng Sơn), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng công trình trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá là công trình khởi công đầu tiên trong tổng số 11 trường nội trú liên cấp vùng biên giới của tỉnh và nằm trong số 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận 81-TB/TW.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, tỉnh cam kết sẽ bàn giao đầy đủ mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn dự án; chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư và đơn vị thi công trong suốt quá trình xây dựng nhằm hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng và đón học sinh vào năm học mới 2026-2027.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ 10 trường nội trú liên cấp còn lại tại các xã biên giới.

Công trình trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá, xã Khuất Xá có quy mô 36 lớp học, tổng số 1.260 học sinh. Diện tích quy hoạch gần 5ha. Tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng.

Khuất Xá là xã biên giới được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số các xã: Tam Gia và xã Khuất Xá (cũ). Xã có diện tích tự nhiên 124,91km2, quy mô dân số 9.283 người.

Xã có 21 thôn, trong đó có 3 thôn biên giới, đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài 12,5km. Hiện xã có 8 trường học gồm: 3 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học, 1 trường Trung học Cơ sở, 2 trường Tiểu học và Trung học Cơ sở, với 90 lớp học, 1.830 học sinh…

Trên địa bàn còn nhiều điểm trường lẻ, khoảng cách từ nhà đến trường của học sinh còn xa, cơ sở vật chất và điều kiện học tập còn thiếu thốn. Ngôi trường mới được xây dựng tại đây với trang thiết bị hiện đại, giúp các em phát triển toàn diện; tạo điều kiện tập trung nguồn lực, đội ngũ nhà giáo, kết nối chia sẻ, đổi mới sáng tạo để phát triển chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng cao biên giới.

Việc đầu tư, xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ là chương trình đầu tư hạ tầng giáo dục, mà còn là một chính sách xã hội vượt trội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt nhất, phát triển toàn diện kỹ năng sống, kỹ năng số, kỹ năng toàn cầu.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Lễ khởi công trường phổ thông liên cấp tại tỉnh Điện Biên

Sáng 9/11, tại bản Phai Đin (xã Thanh Nưa), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự Lễ khởi công xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa.

Thanh Nưa là xã biên giới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Hua Thanh, Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Hưng và Thanh Chăn. Xã có gần 40km đường biên giới tiếp giáp với Lào, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển vùng biên.

Xã có diện tích tự nhiên gần 17.700ha; tổng số hộ dân là 7.150 hộ, với hơn 29.000 nhân khẩu, thuộc 6 dân tộc. Trong số 73 thôn, bản, có tới 10 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Nưa. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Nưa Nguyễn Thái Bình cho biết công trình trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa là niềm mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Nưa. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình này không chỉ là nơi học tập khang trang, hiện đại mà còn là biểu tượng của tri thức, niềm tin và khát vọng vươn lên của con em các dân tộc; góp phần giữ gìn và phát triển văn hóa, kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh biên giới quốc gia.

Dự án có tổng mức đầu tư 224,4 tỷ đồng. Diện tích quy hoạch 5,39ha. Quy mô đáp ứng cho khoảng 1.050 học sinh, là một tổ hợp công trình đồng bộ, hiện đại, được đầu tư xây dựng mới toàn bộ thiết kế áp dụng theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành.

Công trình gồm các hạng mục chính: 30 phòng học văn hóa, 13 phòng học bộ môn, 99 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, nhà ăn, nhà bếp. Khối hành chính gồm: Nhà làm việc Ban Giám hiệu và các phòng hỗ trợ học tập. Bên cạnh đó, có các hạng mục phụ trợ: Khu thể thao, sân đường, tường rào, hệ thống cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, cùng toàn bộ trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Cùng với Thanh Nưa, 5 Dự án trường nội trú khác tại các xã: Sín Thầu, Nậm Kè, Quảng Lâm, Thanh Yên và Mường Nhà, cũng được khởi công trong sáng nay. Đây là chuỗi công trình trọng điểm thuộc chương trình đầu tư phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.

Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã tặng quà cho 10 hộ dân và 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Nưa. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng tặng quà cho 10 hộ dân và 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Nưa.

Trước đó, ngày 2/11, tỉnh Điện Biên đồng loạt khởi công 3 công trình trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các xã: Sam Mứm, Núa Ngam và Nà Bủng. Đối với trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn - công trình đầu tiên được khởi công trên toàn quốc vào ngày 27/7, hiện đang nhà thầu được tích cực thi công ngày đêm và đạt hơn 50% khối lượng công trình.

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, trong năm 2025 sẽ khởi công xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở 10 xã biên giới và hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026. Các trường này sẽ là hình mẫu để tiếp tục triển khai tại 5 xã biên giới còn lại trên địa bàn và hoàn thành mục tiêu vào năm 2028.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Lễ khởi công trường phổ thông liên cấp tại xã biên giới Đắk Lắk

Tại xã biên giới Ia Rvê, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự Lễ khởi công xây dựng trường Phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Rvê.

Dự án xây dựng trường Phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Rvê có tổng mức đầu tư 127,8 tỷ đồng; quy mô 1.125 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú. Trường được nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 8/2026.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã biên giới Ia Rvê. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Công trình có diện tích hơn 51.000m2, bao gồm các hạng mục xây mới như: Khối nhà Tiểu học và Trung học cơ sở, được xây 3 tầng, quy mô cấp III, mỗi tầng hơn 900m2; nhà ăn và bếp tiêu chuẩn cấp 3, 1 tầng; khối nhà nội trú 30 phòng tiêu chuẩn cấp 3, 3 tầng cùng nhiều hạng mục khác như nhà để xe; nhà bảo vệ; nhà đặt thiết bị lọc nước... Hạ tầng kỹ thuật gồm: San nền tổng thể, kè đá, cổng, tường rào, sân, đường nội bộ, cột cờ, cây xanh, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, bể nước ngầm...

Công trình cũng cải tạo những hạng mục của trường cũ thành khu nghỉ trưa bán trú, nhà sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Ngoài ra, trường mới còn được đầu tư các thiết bị phục vụ giảng dạy, chăm sóc học sinh và hoạt động của trường.

Cùng ngày, Đắk Lắk cũng tiến hành khởi công 2 công trình: Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Lốp (xã Ia Lốp) và trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Buôn Đôn (xã Buôn Đôn), với tổng mức đầu tư hơn 263,6 tỷ đồng.

Ia Rvê, Ia Lốp và Buôn Đôn là những xã biên giới phía Tây của tỉnh Đắk Lắk, rất xa trung tâm tỉnh Đắk Lắk, giao thông đi lại còn khó khăn, đất đai không màu mỡ và ít nước tưới cho cây trồng vì vậy đời sống của bà con các dân tộc còn rất khó khăn.

Ba công trình được khởi công là những dự án trọng điểm trong Chương trình đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới Đắk Lắk, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc phát triển hạ tầng giáo dục, nâng cao dân trí, góp phần củng cố quốc phòng-an ninh khu vực biên giới Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khởi công xây dựng 5 trường học ở biên giới Tuyên Quang

Tại xã biên giới Minh Tân (Tuyên Quang), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khởi công xây dựng 5 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang.

Các điểm cầu ở Sơn Vĩ, Phố Bảng, Xín Mần, Pà Vầy Sủ cũng đồng loạt tổ chức lễ khởi công, được kết nối trực tuyến với điểm cầu chính tại xã Minh Tân, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa tinh thần chung tay vì tương lai học sinh vùng biên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Minh Tân (Tuyên Quang). (Ảnh Đức Thọ/TTXVN)

Theo báo cáo của tỉnh Tuyên Quang, tổng mức đầu tư cho 5 trường là hơn 1.145 tỷ đồng. Trong đó, trường Phổ thông nội trú liên cấp Minh Tân có quy mô lớn với tổng mức đầu tư dự kiến 251 tỷ đồng. Công trình gồm 45 lớp học với hơn 1.500 học sinh, được xây dựng trên diện tích hơn 4 ha, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Các công trình được thiết kế hiện đại, đồng bộ, gồm khu học tập, ký túc xá, nhà ăn, khu sinh hoạt và sân thể thao, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật cao, tạo môi trường nội trú an toàn, tiện nghi cho học sinh.

Trước đó, ngày 19/8, tại xã Thanh Thủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ khởi động Dự án xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 211 tỷ đồng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, đây không chỉ là đầu tư cho giáo dục mà còn là đầu tư cho tương lai, cho khát vọng vươn lên của con em các dân tộc thiểu số. Khi các ngôi trường hoàn thành, vùng biên Tuyên Quang sẽ có thêm động lực mới để phát triển toàn diện, bền vững.

Khi hoàn thành, các trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ tạo điều kiện học tập, rèn luyện và sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng cao, góp phần duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và là điểm nhấn về phát triển hạ tầng giáo dục của xã biên giới. Việc khởi công, xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Tuyên Quang mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên cương vững mạnh.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã trao 372 suất quà cho học sinh trường Tiểu học B Minh Tân.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp ở Lâm Đồng

Tại xã biên giới Thuận An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Thuận An.

Đây là dự án có tổng diện tích gần 5ha, mức đầu tư dự kiến hơn 225 tỷ đồng. Dự kiến, dự án hoàn thành trước ngày 30/8/2026 và đưa vào khai thác, vận hành với 30 lớp học để đón khoảng 1.050 học sinh từ năm học 2026-2027.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc khẳng định Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Thuận An cùng các trường phổ thông nội trú khác trên cả nước là minh chứng cho chính sách ưu tiên của Đảng, Nhà nước, đầu tư cho giáo dục tại vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, giúp thu hẹp khoảng cách về giáo dục tại các khu vực này so với các vùng đô thị, đồng bằng.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tặng quà cho các em học sinh vùng biên vượt khó học giỏi. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Việc đầu tư hệ thống trường phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các xã biên giới đất liền sẽ hình thành các cơ sở giáo dục khép kín, đầy đủ cơ sở vật chất để học sinh học tập về kiến thức, thực hành, rèn luyện thể chất, phát triển toàn diện. Đây cũng là cơ sở hiện thực hóa một định hướng quan trọng, nơi xa xôi nhất vẫn là nơi có điều kiện học tập tốt nhất.

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết cùng với cả nước, sáng 9/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công 2 trường liên cấp tại 2 xã Thuận An và Quảng Trực. Đây là công trình mơ ước của hàng nghìn hộ dân vùng biên với nhiều thế hệ đã gắn bó với mảnh đất biên cương xa xôi này; và là cơ hội cho con em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh được học tập, ăn ở, sinh hoạt tại ngôi trường khang trang, hiện đại.

Để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan lên kịch bản cụ thể, chi tiết về dự án, trong đó phải lường trước các khó khăn để kịp thời xử lý, tháo gỡ. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng các sở, ngành liên quan chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên phục vụ tại trường, đảm bảo dự án sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, xứng đáng với sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực của Đảng và Nhà nước cũng như hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trong sáng 9/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Quảng Trực. Đây là trường học có quy mô đầu tư xây dựng và thời gian hoàn thành tương tự như Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Thuận An.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công trường học tại các xã biên giới tỉnh An Giang

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng trường trường nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Vĩnh Gia, tỉnh An Giang (hiện là trường Trung học cơ sở Lương An Trà).

Trường Nội trú Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Vĩnh Gia (xã Vĩnh Gia) quy mô 45 lớp, 1.500 học sinh cùng các hạng mục công trình liên quan phục vụ nhu cầu dạy học và sân khấu ngoài trời, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, cổng - hàng rào, nhà ăn, nhà đa năng, ký túc xá… Tổng mức đầu tư hơn 186 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tặng quà cho Trường Trung học cơ sở Lương An Trà. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Cùng ngày, tỉnh An Giang khởi công xây dựng trường bán trú, nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Giang Thành (xã Giang Thành) quy mô 30 lớp học, 1.000 học sinh; trường Tiểu học và Trung học cơ sở nội trú Khánh An (xã Khánh Bình) quy mô 45 lớp học, 1.500 học sinh. Các trường học này đầy đủ khu học tập, nội trú, bếp ăn, sinh hoạt văn hóa và thể thao... thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026.

Tỉnh An Giang có 14 xã, phường biên giới đất liền, gồm: 9 xã là Giang Thành, Vĩnh Gia, Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hữu, An Phú, Ba Chúc, Vĩnh Xương, Vĩnh Điều và 5 phường là Hà Tiên, Châu Đốc, Vĩnh Tế, Tịnh Biên, Thới Sơn. Tỉnh được giao xây dựng 3 trường trong tổng số 100 trường trên toàn quốc giai đoạn 1, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 388 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 8/2026.

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới là chủ trương lớn, toàn diện, đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên, nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, củng cố quốc phòng-an ninh. Qua đó, chương trình nhằm tạo điều kiện học tập ổn định, lâu dài cho con em nhân dân khu vực biên giới, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc xây dựng các trường nội trú tạo điều kiện học tập thuận lợi, tốt nhất cho con em nhân dân vùng biên giới, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh ở các vùng khó khăn, được tiếp cận giáo dục chất lượng cao, từ đó nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực biên giới.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trao quà cho 20 học sinh, 10 giáo viên hoàn cảnh khó khăn; tặng quà và trồng cây lưu niệm tại trường Trung học cơ sở Lương An Trà./.

Đồng loạt khởi công các trường phổ thông nội trú trên cả nước Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đầu tư xây dựng trường học cho các xã vùng biên giới, sáng 9/11, một loạt các công trình trường học nội trú đã được khởi công.