Đồng loạt khởi công các trường học tại các xã biên giới đất liền

Sáng 9/11, tại xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng dự Lễ khởi công đồng loạt xây dựng 72 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Hiện cả nước có 956 trường phổ thông ở 248 xã biên giới đất liền. Thực hiện Thông báo kết luận số 81 ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 298 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 81.

Cả nước sẽ đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Ngay trong năm 2025 khởi công xây dựng 100 trường. Đến nay, có 28 trường đã khởi công và đang thi công xây dựng, cùng với 72 trường được khởi công ngày hôm nay. Như vậy, trong năm 2025, cả nước có 100 trường được khởi công xây dựng./.