Quảng Ninh: Đầu tư nâng cấp trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới

Thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng các trường học cho các xã biên giới đất liền, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 5/6 xã biên giới đất liền trong giai đoạn 2025-2026.

Đó là các trường: Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tâm (xã Lục Hồn), Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Sơn (xã Đường Hoa), Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Đức (xã Quảng Đức), Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Liêu (xã Bình Liêu), Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hoành Mô (xã Hoành Mô).

Dự kiến, tổng số học sinh có nhu cầu học nội trú khoảng hơn 2.200 người.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Đinh Ngọc Sơn cho hay về cơ bản, 5 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã trên đã đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

Tuy nhiên, để phục vụ học sinh học nội trú cần phải đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng khu nhà ở, sinh hoạt văn hóa và thể chất, khu trải nghiệm.

Các phương án đầu tư được xây dựng theo hướng kế thừa hạ tầng hiện có, kết hợp xây mới, cải tạo, mở rộng đồng bộ về công năng, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu học tập, ăn ở, sinh hoạt nội trú và các điều kiện đảm bảo khác.

Việc lựa chọn 5 xã biên giới để triển khai xây dựng trường nội trú liên cấp dựa trên điều kiện thực tế và nhu cầu cần thiết về học tập, ăn ở nội trú của học sinh vùng biên giới.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã rà soát điều kiện thực tế; đánh giá hiện trạng mạng lưới trường lớp, quy mô, nhu cầu học sinh ở nội trú, điều kiện quỹ đất, cơ sở vật chất; bố trí đội ngũ giáo viên và các điều kiện cần thiết khác tại các xã biên giới đất liền.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phương án đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định, phấn đấu hoàn thành các công trình trong năm 2026.

Tỉnh Quảng Ninh hiện có 9 xã, phường biên giới đất liền, gồm: 6 xã Hoành Mô, Lục Hồn, Bình Liêu, Đường Hoa, Quảng Đức, Hải Sơn và 3 phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3.

Tuy nhiên, địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 là trung tâm đô thị nên học sinh cơ bản không có nhu cầu học nội trú.

Tại xã Hải Sơn, kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu học sinh ở nội trú thấp do trường nằm trên tuyến Quốc lộ 18C có điều kiện đi lại tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của trường hiện nay chưa đồng bộ, nhiều hạng mục xuống cấp.

Vì vậy, địa phương có phương án đầu tư xây dựng mới một số hạng mục theo quy định, bảo đảm học sinh xã có đủ điều kiện học tập và sinh hoạt bán trú ngày./.

