Phát hiện xác cá voi nặng khoảng 40kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Sáng 12/1, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa phát hiện xác một cá thể cá voi trôi dạt vào bờ biển, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Trạch nhận được tin báo của ông Nguyễn Ngọc Hường (sinh năm 1960, trú tại thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch) về việc người dân phát hiện một con cá voi (theo phong tục địa phương gọi là cá bà) trôi dạt vào khu vực bờ biển thôn Trung Vũ. Cá voi có trọng lượng khoảng 40kg, dài khoảng 1,3m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng chức năng xuống hiện trường, phối hợp với ngư dân và người dân tiến hành kiểm tra đồng thời đưa xác cá voi (cá bà) về khu vực Miếu bà thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch mai táng theo phong tục địa phương.../.

Quảng Trị: Xác cá heo nặng 150kg trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ Xác cá heo 150kg trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ được chôn cất theo tín ngưỡng ngư dân, thể hiện niềm tin linh thiêng về loài cá Ông.