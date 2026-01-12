Môi trường

Phát hiện xác cá voi nặng khoảng 40kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Người dân xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị phát hiện một con cá voi (theo phong tục địa phương gọi là cá bà) trôi dạt vào khu vực bờ biển thôn Trung Vũ. Cá voi có trọng lượng khoảng 40kg, dài khoảng 1,3m.

Thanh Thủy
Xác cá voi được người dân an táng theo phong tục của địa phương. (Nguồn: Báo Quảng Trị)
Xác cá voi được người dân an táng theo phong tục của địa phương. (Nguồn: Báo Quảng Trị)

Sáng 12/1, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa phát hiện xác một cá thể cá voi trôi dạt vào bờ biển, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Trạch nhận được tin báo của ông Nguyễn Ngọc Hường (sinh năm 1960, trú tại thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch) về việc người dân phát hiện một con cá voi (theo phong tục địa phương gọi là cá bà) trôi dạt vào khu vực bờ biển thôn Trung Vũ. Cá voi có trọng lượng khoảng 40kg, dài khoảng 1,3m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng chức năng xuống hiện trường, phối hợp với ngư dân và người dân tiến hành kiểm tra đồng thời đưa xác cá voi (cá bà) về khu vực Miếu bà thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch mai táng theo phong tục địa phương.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xác cá voi #Bờ biển Quảng Trị #Cá bà
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tuyết rơi phủ kín mọi con đường. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Bão tuyết lịch sử tại Moskva

Trận tuyết rơi trong hai ngày 8 và 9/1 có thể lặp lại kỷ lục của 70 năm trước từ năm 1920 và 1956, khi tuyết rơi dày tới 46 cm tại Moskva.

Xuất hiện băng giá tại miền Tây Nghệ An

Xuất hiện băng giá tại miền Tây Nghệ An

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) giảm sâu, xuống dưới 0°C, có thời điểm xuống dưới âm 5°C, xuất hiện băng giá.