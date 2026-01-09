TP Hồ Chí Minh đề nghị ngành ngân hàng dẫn vốn vào 77 dự án hạ tầng trọng điểm

Ngành ngân hàng được Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, định hướng dòng vốn thực chất vào các động lực tăng trưởng của thành phố, nhất là dẫn vốn vào 77 dự án hạ tầng trọng điểm, qua đó tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.

Chỉ đạo trên được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 - đơn vị quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tổ chức ngày 9/1.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, Thành phố tiếp tục củng cố ba động lực truyền thống gồm sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển ba động lực tăng trưởng mới là trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển-logistics và khoa học-công nghệ, gắn với quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi sắp xếp, quy hoạch lại các đơn vị hành chính, thành phố đã xác lập ba định hướng phát triển, ba vùng, một khu vực, ba hành lang và năm động lực tăng trưởng làm nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh đề nghị ngành ngân hàng nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm tín dụng đặc thù, có cơ chế ưu đãi phù hợp nhằm hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm.

Đặc biệt, hệ thống ngân hàng cần đồng hành cùng 77 công trình, dự án trọng điểm của thành phố, bao gồm các dự án hạ tầng quy mô lớn như Vành đai 3, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, tuyến vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu, các tuyến cao tốc liên vùng, liên tỉnh, hệ thống đường sắt đô thị (Metro), tuyến đường sắt kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như các khu công nghiệp trên địa bàn.

Đây là những dự án được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo đô thị, giải quyết kẹt xe, ngập lụt và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đặt kỳ vọng lớn vào vai trò dẫn vốn của hệ thống ngân hàng đối với các dự án và động lực tăng trưởng trọng điểm, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế.

Thay mặt lãnh đạo ngành, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực của hệ thống ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai trong điều hành chính sách tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và tiên phong trong chuyển đổi số trong năm 2025.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức trong thời gian tới, nhất là các vấn đề lạm phát, tỷ giá, lãi suất… Để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để tạo đột phá tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, ngành ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai cần bám sát diễn biến thị trường, nâng cao năng lực dự báo, điều hành tín dụng linh hoạt; tập trung nguồn vốn vào các động lực tăng trưởng và lĩnh vực thế mạnh của vùng như logistics, công nghiệp chế biến-xuất khẩu và du lịch.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị các ngân hàng trên địa bàn tham gia tích cực, chủ động hơn trong việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Đây là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Theo ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, năm 2026 là năm bản lề, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Đây cũng là địa bàn kinh tế-tài chính trọng điểm, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng phải chủ động, giám sát chặt chẽ và điều hành hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đều đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức hai con số. Khi Trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Khu thương mại tự do và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào vận hành, nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính chất lượng cao sẽ gia tăng, mở ra dư địa phát triển mới cho ngành ngân hàng.

Trước yêu cầu đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho biết sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, thế mạnh của khu vực như sản xuất-kinh doanh, xuất khẩu, công nghiệp chế biến-chế tạo, logistics, nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân, các dự án hạ tầng và liên kết vùng.

Song song đó, ngành ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và đơn giản hóa thủ tục tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Trước đó, từ ngày 1/7/2025, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 được kiện toàn lại, là đơn vị hành chính trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai - hai địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về quy mô GRDP.

Năm 2025, GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai lần lượt tăng 8,03% và 9,63%, cho thấy tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. Quy mô và động lực phát triển này đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với ngành ngân hàng trong việc bảo đảm cung ứng vốn, ổn định thị trường tiền tệ và đồng hành cùng các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là các dự án hạ tầng trọng điểm và chiến lược phát triển dài hạn của Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam./.

