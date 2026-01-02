Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách dẫn đầu cả nước, vượt mốc 800.000 tỷ đồng

Theo số liệu của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố lũy kế đến hết ngày 31/12/2025 đạt 800.043 tỷ đồng, tăng 19,1% so với dự toán Trung ương giao và tăng 14,7% so với dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao.

Số thu kỷ lục này giúp thành phố giữ vị trí số một cả nước về hoạt động thu ngân sách năm 2025.

Đáng chú ý, dữ liệu này cao hơn nhiều so với con số dự kiến thu được Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại Hội nghị truyền thông báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 tổ chức chiều 30/12.

Trước đó, lũy kế đến sáng 30/12/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 781.585 tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán Trung ương giao và 112,1% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố. Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đến hết năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 785.000 tỷ đồng, đạt 116,9% so với dự toán Trung ương giao và đạt 112,6% so với dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao.

Như vậy, với mức thu kỷ lục trên, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ nhất cả nước về mức thu ngân sách nhà nước trong năm 2025. Đứng thứ hai là thành phố Hà Nội với số thu là 704.579 tỷ đồng được công bố tại ngày 31/12/2025.

Xét theo cơ cấu nguồn thu, khoản thu nội địa trên địa bàn thành phố gây bất ngờ nhất, khi đạt 574.240 tỷ đồng, vượt xa các chỉ tiêu kế hoạch. Con số này tương ứng 126,8% dự toán Trung ương giao (452.870 tỷ đồng) và 120,8% dự toán Hội đồng Nhân dân Thành phố giao (475.457 tỷ đồng).

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh có các khoản thu đang hạch toán vào ngân sách với tổng giá trị 8.331 tỷ đồng; trong đó, thu từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, dịch vụ xuyên biên giới và các dịch vụ khác do nhà cung cấp nước ngoài thực hiện theo Công văn số 6480/CT-TMĐT ngày 31/12/2025 của Cục Thuế đạt 6.987 tỷ đồng.

Khoản ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất và tiền thuê đất do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và được khấu trừ theo quy định là 1.334 tỷ đồng.

Với kết quả này, thu nội địa năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh đã đáp ứng và vượt mục tiêu Chính phủ đề ra, là tăng tối thiểu 25% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2025.

Trong khi đó, thu từ dầu thô của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025 ghi nhận là 45.257 tỷ đồng, đạt 92,4% (45.257 tỷ đồng/49.000 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương và dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao.

Thu xuất nhập khẩu là 179.740 tỷ đồng, đạt 105,9% (179.740 tỷ đồng/169.700 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 104,6% (179.740 tỷ đồng/171.850 tỷ đồng) so với dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao.

Ngoài ra, năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận khoản thu từ viện trợ và huy động đóng góp trên địa bàn đạt 806 tỷ đồng.

Trước đó, tại Hội nghị truyền thông báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 tổ chức chiều 30/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, ngân sách không phải tự nhiên mà có, đó là niềm tin của nhân dân, mồ hôi trí tuệ của doanh nghiệp, là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Do đó, mỗi đồng ngân sách đều phải được quản lý minh bạch, sử dụng công tâm, được chuyển hóa thành những công trình phúc lợi, thành nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội, đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, kết quả thu ngân sách năm 2025 chính là bệ phóng quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với những yêu cầu và kỳ vọng cao hơn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính-ngân sách trong năm 2026 và các năm tiếp theo, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước./.

