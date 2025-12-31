Canada kết luận không có độc quyền xuất khẩu thép cán phẳng Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) thông tin, ngày 30/12, Cơ quan dịch vụ biên giới Canada (CBSA) đã ban hành công bố Bản giải trình lý do liên quan đến quyết định cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và trợ cấp đối với mặt hàng dây đai thép nhập khẩu từ một số quốc gia; trong đó, Việt Nam chỉ bị điều tra chống bán phá giá.

Theo đó, khi khởi xướng điều tra chống bán phá giá với Việt Nam, dựa trên cáo buộc của nguyên đơn cho rằng Chính phủ Việt Nam có thể gián tiếp ảnh hưởng đến giá cả trong ngành thép cán phẳng tại Việt Nam, Cơ quan dịch vụ biên giới Canada đã đồng thời khởi xướng điều tra độc quyền xuất khẩu đối với ngành thép cán phẳng, bao gồm cả dây đai thép theo Mục 20 của Đạo luật Biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA).

Cơ quan dịch vụ biên giới Canada đã gửi các yêu cầu cung cấp thông tin (RFI) tới Chính phủ Việt Nam và các nhà sản xuất và xuất khẩu dây đai thép liên quan tại Việt Nam; tiến hành thẩm tra tại chỗ để xác minh thông tin do Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam cung cấp, cũng như thu thập thêm thông tin và tài liệu.

Các thông tin và bằng chứng mà Cơ quan dịch vụ biên giới Canada thu thập được liên quan đến hệ thống pháp luật và các công cụ chính sách liên quan của Chính phủ Việt Nam, cũng như quyền sở hữu nhà nước đối với các doanh nghiệp sản xuất thép cán phẳng không ủng hộ cáo buộc Chính phủ Việt Nam có vai trò quyết định đáng kể đối với giá nội địa trong ngành thép cán phẳng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, kết quả các phân tích giá do Cơ quan dịch vụ biên giới Canada thực hiện cũng không cho thấy rằng giá thép cán nóng, thép cán nguội (full-hard coil), thép cuộn cán nguội hoặc dây đai thép khác biệt đáng kể so với mức giá được xác định trong một thị trường cạnh tranh.

Trên cơ sở đó, Cơ quan dịch vụ biên giới Canada kết luận Chính phủ Việt Nam đã không quyết định đáng kể giá cả trong ngành thép cán phẳng tại Việt Nam và các mức giá tương đồng đáng kể với các mức giá được xác định trong một thị trường cạnh tranh.

Vì vậy, Cơ quan dịch vụ biên giới Canada không đưa ra quan điểm rằng các điều kiện độc quyền xuất khẩu của Mục 20 tồn tại trong ngành thép cán phẳng tại Việt Nam trong giai đoạn điều tra.

Với kết luận này, CBSA quyết định sử dụng các dữ liệu do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp để tính toán biên độ bán phá giá.

Trước đó, theo Cục Phòng vệ thương mại, ngày 15/12, Cơ quan dịch vụ biên giới Canada đã ban hành quyết định cuối cùng của vụ việc. Đối với doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đang xuất khẩu sản phẩm này sang Canada và tham gia vụ việc lần này, Cơ quan dịch vụ biên giới Canada xác định không tồn tại hành vi bán phá giá đối với mặt hàng dây đai thép nên không bị áp thuế chống bán phá giá. Đối với các doanh nghiệp khác của Việt Nam, mức thuế là 25,3% dựa trên thông tin sẵn có./.

