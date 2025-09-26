EU công bố danh sách áp thuế chống bán phá giá với thép cán nóng của Việt Nam

Ngày 26/9, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa đưa ra thông báo cho biết Ủy ban châu Âu đã công bố quy định (EU) 2025/1919 ký ngày 25/9 về thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng của Ai Cập, Nhật Bản và Việt Nam cũng như chấm dứt điều tra nhập khẩu các sản phẩm tương tự từ Ấn độ.

Cụ thể, thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng đối với hàng nhập khẩu một số sản phẩm cán phẳng bằng sắt, thép không hợp kim hoặc thép hợp kim khác, có hoặc không ở dạng cuộn (bao gồm các sản phẩm ‘cắt theo chiều dài’ và ‘dải hẹp’), không được gia công thêm ngoài cán nóng, không phủ, mạ hoặc tráng, hiện thuộc mã CN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (mã TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (mã TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (mã TARIC 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91 và 7226 91 99 có nguồn gốc từ Ai Cập, Nhật Bản và Việt Nam.

Các sản phẩm sau đây bị loại trừ: Các sản phẩm bằng thép không gỉ và thép điện silic định hướng hạt; các sản phẩm bằng thép dụng cụ và thép tốc độ cao; các sản phẩm, không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày trên 10 mm và chiều rộng từ 600 mm trở lên. Cũng bị loại trừ là các sản phẩm, không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày từ 4,75 mm trở lên nhưng không quá 10 mm và chiều rộng từ 2.050 mm trở lên.

Mức thuế chống bán phá giá chính thức áp dụng cho giá ròng, giá tự do tại biên giới Liên minh, trước thuế, của các sản phẩm được mô tả tại khoản 1 và được sản xuất bởi các công ty.

Mức thuế chống bán phá giá chính thức áp dụng cho giá ròng, giá tự do tại biên giới Liên minh, trước thuế, của các sản phẩm được mô tả tại khoản 1 và được sản xuất bởi các công ty được liệt kê cụ thể.

Với Việt Nam, Công ty Formosa Ha Tinh Steel Corporation có mức thuế chống bán phá giá là 12,1%, mã TARIC bổ sung 89MC. Ngoài ra, tất cả thép cán nóng từ Việt Nam có mức thuế chống bán phá giá là 12,1% và mã TARIC bổ sung 8999.

Các biện pháp chống bán phá giá hiện hành không áp dụng đối với nhà sản xuất xuất khẩu của Việt Nam là Tập đoàn Hòa Phát, bao gồm Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thép cán nguội Hòa Phát, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tôn Hòa Phát/Công ty trách nhiệm hữu hạn Tôn Hòa Phát, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ống thép Hòa Phát-Chi nhánh Hưng Yên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ống thép Hòa Phát Bình Dương/Công ty trách nhiệm hữu hạn Ống thép Hòa Phát Bình Dương và Công ty trách nhiệm hữu hạn Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng (mã TARIC bổ sung 89MD).

Đối với Ai Cập gồm Công ty Ezz Steel Company với thuế chống bán phá giá 11,7%. Mã TARIC bổ sung 89M8. Cùng đó là tất cả thép cán nóng từ Ai cập mức thuế chống bán phá giá 11,7 %; Mã TARIC bổ sung 8999.

Với Nhật Bản gồm Công ty Nippon Steel Corporation thuế chống bán phá giá 30,0%, mã TARIC bổ sung 89M9; Tokyo Steel Co. Ltd. thuế chống bán phá giá 6,9%, mã TARIC bổ sung 89MA; Các công ty khác gồm Daido Steel Co., Ltd. — JFE Steel Corporation thuế chống bán phá giá 29,8%, mã TARIC bổ sung 89MB 89ME. Ngoài ra, tất cả thép cán nóng từ Nhật Bản với mức thuế chống bán phá giá ở mức 30,0%, mã TARIC bổ sung 8999./.

EU không áp thuế chống bán phá giá với thép cuộn cán nóng Hòa Phát Tập đoàn Hòa Phát duy trì lợi thế cạnh tranh tại EU khi không bị áp thuế chống bán phá giá, mở rộng xuất khẩu và khẳng định vị thế doanh nghiệp thép nội địa.