Tiếp nhận hồ sơ điều tra áp thuế chống bán phá giá thép cán nóng từ Trung Quốc

Cơ quan điều tra sẽ thẩm định chi tiết nội dung hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét điều tra hoặc không tiến hành điều tra vụ việc với sản phẩm thép cán nóng khổ rộng từ Trung Quốc.

Công nhân kiểm tra các thanh cuộn nhôm tại nhà kho trong khu công nghiệp ở Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng khổ rộng lớn hơn 1.880mm và nhỏ hơn 2.300mm xuất xứ từ Trung Quốc.

Trước đó, ngày 10/9/2025 Cục đã tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng HRC khổ rộng lớn hơn 1.880mm và nhỏ hơn 2.300mm xuất xứ Trung Quốc từ đại diện của ngành sản xuất trong nước (Bên yêu cầu).

Đến ngày 18/9, Cơ quan điều tra xác nhận Hồ sơ của Bên yêu cầu đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết: Căn cứ theo quy định tại Điều 88 Nghị định số 86/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan điều tra sẽ thẩm định chi tiết nội dung hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét tiến hành điều tra hoặc không tiến hành điều tra vụ việc.

Nội dung thẩm định hồ sơ bao gồm xác định dấu hiệu về việc lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định tại Nghị định số 86/2025/NĐ-CP. Cùng đó, xác định dấu hiệu về sự thay đổi về lượng, giá trị hàng hoá nhập khẩu từ các nước xuất xứ hoặc nước xuất khẩu hàng hóa sau khi Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định khởi xướng điều tra hoặc quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại ban đầu.

Ngoài ra, xác định chứng cứ về việc lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại là nguyên nhân gây thiệt hại hoặc sự suy giảm hiệu quả của biện pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực đối với ngành sản xuất trong nước./.

