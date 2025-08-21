Bộ Công Thương điều tra chống bán phá giá gạch gốm, sứ ốp lát từ Ấn Độ

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2333/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm gạch gốm, sứ ốp lát có xuất xứ từ Ấn Độ được phân loại theo các mã HS 6907.21.21; 6907.21.22; 6907.21.23; 6907.21.24; 6907.21.91; 6907.21.92; 6907.21.93; 6907.21.94 (mã vụ việc: AD23).

Quyết định điều tra được ban hành căn cứ theo kết quả thẩm định theo quy định của pháp luật phòng vệ thương mại đối với Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá được nộp đầy đủ và hợp lệ ngày 2/7/2025 bởi các doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất trong nước gồm 9 công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn VITTO, Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ, Công ty cổ phần Thắng Cường, Công ty cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng, Công ty cổ phần Vigalcera Tiên Sơn, Công Ty cổ Phần TASA Group, Công ty cổ phần Prime Tiền Phong, Công ty cổ phần Gốm sứ CTH và Công ty cổ phần Công nghiệp HERA.

Ngành sản xuất trong nước đã cáo buộc các sản phẩm gạch gốm, sứ ốp lát có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 86/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, sau khi khởi xướng điều tra, Bộ Công Thương sẽ gửi bản câu hỏi chọn mẫu cho các bên liên quan gồm các nhà sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra chống bán phá giá vào Việt Nam mà Cơ quan điều tra biết; đại diện tại Việt Nam của nước, vùng lãnh thổ sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra chống bán phá giá.

Nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài không trả lời bản câu hỏi chọn mẫu đúng thời hạn quy định được coi là bên liên quan không hợp tác.

Trường hợp có nhiều nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài thuộc cùng một nước hoặc vùng lãnh thổ hoặc có số lượng lớn chủng loại hàng hóa bị yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Bộ Công Thương có thể giới hạn phạm vi điều tra bằng phương pháp chọn mẫu điều tra.

Sau khi gửi bản câu hỏi chọn mẫu cho các bên liên quan, Bộ Công Thương sẽ tiến hành gửi bản câu hỏi điều tra cho các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm phân tích, đánh giá các nội dung cáo buộc gồm hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp xuất khẩu của các nước bị điều tra; thiệt hại của ngành sản xuất trong nước; và (mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá và thiệt hại của ngành sản xuất trong nước).

Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ, Bộ Công Thương có thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời để ngăn chặn hành vi bán phá giá tiếp tục gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Bộ Công Thương sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh lại thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng sẽ tổ chức tham vấn công khai để các bên liên quan trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin, bày tỏ quan điểm về vụ việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.

Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết tới Bộ Công Thương để đảm bảo quyền và lợi ích của mình theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân đăng ký bên liên quan theo mẫu Đơn đăng ký bên liên quan và gửi tới Cơ quan điều tra thông qua Hệ thống tiếp nhận hồ sơ phòng vệ thương mại trực tuyến (TRAV ONLINE) tại địa chỉ: https://online.trav.gov.vn trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc kể từ ngày Quyết định ban hành kèm theo Thông báo này có hiệu lực.

Đồng thời, đơn đăng ký bên liên quan có thể được gửi tới Cơ quan điều tra theo một trong hai phương thức là bưu điện hoặc thư điện tử. Hạn cuối để đăng ký bên liên quan là ngày 7/11/2025./.

Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép HRC từ Trung Quốc Theo quyết định của Bộ Công Thương, hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc sẽ chịu mức thuế 19,38-27,83%, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ khi ban hành và áp dụng trong vòng 120 ngày.