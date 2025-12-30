Đồng nhân dân tệ tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2023

Lần đầu tiên kể từ năm 2023, đồng nhân dân tệ trên thị trường nội địa Trung Quốc đã chính thức vượt mốc tâm lý 7 nhân dân tệ đổi 1 USD, đánh dấu mức độ nới lỏng kiểm soát của Chính phủ Trung Quốc với khả năng đồng tiền này tiếp tục lên giá.

Trong phiên giao dịch 30/12, tỷ giá có thời điểm tăng 0,2%, lên mức 6,99 nhân dân tệ/USD trên thị trường nội địa, trong bối cảnh đồng USD suy yếu nhẹ và các doanh nghiệp, nhà xuất khẩu Trung Quốc đẩy mạnh bán ngoại tệ để quyết toán cuối năm.

Trước đó, đồng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế đã vượt mốc 7 nhân dân tệ/USD từ tuần trước.

Theo các nhà giao dịch am hiểu thị trường, sau khi tỷ giá trong nước vượt ngưỡng 7 nhân dân tệ/USD, các ngân hàng lớn của Trung Quốc đã gia tăng mua vào USD.

Tuy nhiên, áp lực bán USD vẫn rất lớn, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu thanh toán và chuyển đổi ngoại tệ của khu vực doanh nghiệp vào thời điểm cuối năm.

Ông Wee Khoon Chong, chiến lược gia thị trường tại công ty chuyên về dữ liệu BNY, nhận định đồng nhân dân tệ vẫn còn dư địa tăng giá trong thời gian tới, nhờ dòng vốn nước ngoài quay trở lại, kỳ vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế và tâm lý lạc quan đối với lĩnh vực công nghệ.

Theo ông, những yếu tố này có thể tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng giá của đồng nội tệ Trung Quốc trong năm 2026. Việc đồng nhân dân tệ vượt mốc 7 nhân dân tệ/USD trên thị trường nội địa - nơi tỷ giá được kiểm soát chặt chẽ trong biên độ ±2% quanh mức tham chiếu hàng ngày - được giới phân tích đánh giá là tín hiệu quan trọng hơn so với biến động trên thị trường hải ngoại tự do.

Diễn biến này phản ánh bài toán cân bằng mà Chính phủ Trung Quốc đang theo đuổi: định hướng đồng nhân dân tệ tăng giá một cách từ tốn, đồng thời tránh những cú tăng quá mạnh có thể kích hoạt dòng vốn ngắn hạn ồ ạt chảy vào. Một đồng nội tệ mạnh hơn giúp giảm chi phí nhập khẩu và phục vụ mục tiêu dài hạn là quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Một số tổ chức tài chính lớn tại Phố Wall cũng dự báo xu hướng tăng giá của nhân dân tệ sẽ tiếp diễn.

Goldman Sachs dự báo tỷ giá nhân dân tệ trong năm 2026 có thể đạt 6,85 nhân dân tệ/USD, trong khi Bank of America kỳ vọng đồng tiền này sẽ tiến về ngưỡng 6,8 nhân dân tệ/USD.

Đồng nhân dân tệ hiện đang hướng tới năm tăng giá tốt nhất trong vòng 5 năm, khi tâm lý lạc quan đối với tài sản và triển vọng kinh tế Trung Quốc lấn át những lo ngại liên quan đến căng thẳng thương mại với Mỹ.

Tuy nhiên, dù đã tăng hơn 4% so với USD trong năm nay, đồng nhân dân tệ lại suy yếu so với nhiều đồng tiền khác của các đối tác thương mại lớn.

Chỉ số tỷ giá hối đoái theo trọng số thương mại của Trung Quốc đã giảm 3,8% trong năm 2025, cho thấy hàng hóa Trung Quốc vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh nhất định trên thị trường quốc tế, bất chấp việc đồng nội tệ mạnh lên so với đồng bạc xanh./.

