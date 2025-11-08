IATA đưa nhân dân tệ thành đồng tiền thanh toán cho các hãng hàng không

Theo tờ Global Times, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) mới đây thông báo sẽ đưa đồng nhân dân tệ trở thành một trong những đồng tiền thanh toán cho các hãng hàng không và những nhà cung cấp khác thông qua Trung tâm thanh toán bù trừ IATA (ICH), một bước vững chắc khác trong việc quốc tế hóa đồng tiền này.

Là một phần của hệ thống thanh toán toàn ngành của IATA, ICH cung cấp dịch vụ thanh toán cho 581 hãng hàng không và những công ty liên kết khác trong chuỗi giá trị vận tải hàng không, xử lý 63,8 tỷ USD năm 2024. Đối với ngành vận tải hàng không của Trung Quốc, thanh toán trực tiếp bằng đồng nhân dân tệ sẽ đẩy nhanh quá trình thanh toán và giảm rủi ro trao đổi.

Theo báo trên, ngành hàng không là một trong những lĩnh vực hội nhập toàn cầu nhất, do đó, quyết định bổ sung thanh toán bằng đồng nhân dân tệ của ICH đặc biệt có ý nghĩa. Điều này cho thấy đồng nhân dân tệ ngày càng được chấp nhận trong các ngành công nghiệp quốc tế quan trọng. Bước đột phá này không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà phản ánh những tiến bộ liên tục của việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Từ việc tăng cường dịch vụ nhân dân tệ xuyên biên giới để hỗ trợ nền kinh tế thực đến việc đi sâu mở cửa tiêu chuẩn cao của thị trường tài chính, và từ việc hỗ trợ phát triển thị trường nhân dân tệ ở nước ngoài để mở rộng mạng lưới dịch vụ thanh toán nhân dân tệ toàn cầu, Trung Quốc đã liên tục thúc đẩy một môi trường chính sách thuận lợi hơn cho các thực thể trong nước và nước ngoài nắm giữ và sử dụng đồng nhân dân tệ.

Do đó, vai trò của đồng tiền trong hệ thống tiền tệ quốc tế đã được tăng cường liên tục trong các lĩnh vực bao gồm thanh toán xuyên biên giới, đầu tư và tài chính, và phân bổ dự trữ.

Cách tiếp cận ổn định và thận trọng này đã mang lại kết quả hữu hình. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 30/10, trong năm 2024, số tiền thanh toán bằng đồng nhân dân tệ xuyên biên giới của các ngân hàng là 64.100 tỷ nhân dân tệ (9.000 tỷ USD), tăng 22,6% so với năm 2023. Trong nửa đầu năm 2025, đà tăng trưởng được duy trì với tổng cộng 34.900 tỷ nhân dân tệ, tăng 14% so với năm ngoái.

Đặc biệt, nhân dân tệ đã trở thành một trong ba loại tiền tệ hàng đầu thế giới về tài chính thương mại và thanh toán toàn cầu, và đứng thứ ba về tỷ trọng trong giỏ tiền tệ Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Báo trên cho rằng niềm tin quốc tế ngày càng tăng đối với đồng nhân dân tệ được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, bắt đầu với sự tăng trưởng kinh tế ổn định của Trung Quốc. Khi tỷ lệ đóng góp của Trung Quốc trong GDP và thương mại toàn cầu tiếp tục mở rộng, các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư quốc tế trên toàn thế giới ngày càng nhiệt tình phân bổ tài sản bằng đồng nhân dân tệ, công nhận giá trị của đồng tiền này là một bổ sung ổn định cho danh mục đầu tư.

Việc tiếp tục đi sâu cải cách và mở cửa thị trường tài chính của Trung Quốc đã đặt nền tảng vững chắc cho quá trình này. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc nới lỏng kiểm soát tài khoản vốn và cải thiện cơ sở hạ tầng tài chính của mình.

Đồng nhân dân tệ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Việc thành lập và mở rộng các kênh đầu tư như Shanghai-Hong Kong Stock Connect và Bond Connect đã đơn giản hóa việc tiếp cận tài sản bằng đồng nhân dân tệ đối với các nhà đầu tư quốc tế, trong khi việc đưa trái phiếu Trung Quốc vào các chỉ số toàn cầu lớn phản ánh sự công nhận ngày càng tăng của thị trường quốc tế về chất lượng của đồng tiền này. Những tiến bộ này đã biến đồng nhân dân tệ từ một công cụ thanh toán thương mại thành một loại tiền tệ chức năng với giá trị đầu tư đáng kể, làm gia tăng sức hấp dẫn của đồng nhân dân tệ.

Hợp tác kinh tế và thương mại tăng cường của Trung Quốc với các thị trường mới nổi đã thúc đẩy nhu cầu ổn định đối với thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Trong khuôn khổ Sáng kiến “Vành đai và Con đường," trao đổi kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và các nước tham gia đã ngày càng thường xuyên, thúc đẩy ngày càng nhiều đối tác thương mại sẵn sàng sử dụng nhân dân tệ như một phương tiện thanh toán để hợp lý hóa những giao dịch.

Từ quan điểm của môi trường bên ngoài, sự không chắc chắn ngày càng tăng xung quanh hệ thống tiền tệ hiện tại và thị trường tài chính toàn cầu đã khiến nhiều quốc gia theo đuổi các giải pháp thanh toán đa dạng. Với quy mô kinh tế khổng lồ của Trung Quốc, hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh và thị trường tài chính ngày càng mở, đồng nhân dân tệ tự nhiên đã nổi lên như một lựa chọn quan trọng trong việc theo đuổi đa dạng hóa tiền tệ toàn cầu này.

Báo trên nhận định sự tiến bộ ổn định của việc quốc tế hóa nhân dân tệ là kết quả của sức mạnh ngày càng tăng của nền kinh tế Trung Quốc và sự mở cửa sâu sắc hơn của nền kinh tế này. Con đường này sẽ tiếp tục mở rộng cùng với sự chuyển đổi và nâng cấp nền kinh tế Trung Quốc và cải thiện hệ thống tài chính. Khi đồng nhân dân tệ sẵn sàng đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống tiền tệ quốc tế, nó sẽ đóng góp cho một hệ thống tiền tệ quốc tế cân bằng, đa dạng và ổn định hơn./.