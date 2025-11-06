Tỷ giá ngày 6/11: Đồng USD và nhân dân tệ đồng loạt đi lên

Tỷ giá ngày 6/11 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng Thương mại đồng loạt đi lên.

Cụ thể, tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm ngày 6/11 ở mức 25.100 VND/USD, tăng 3 đồng so với sáng 5/11.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần hôm nay là 26.355 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.845 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.893-26.301 VND/USD (mua vào-bán ra).

Còn tại ngân hàng thương mại vào lúc 9h sáng nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.135-26.355 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 4 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm qua.

Tại BIDV, tỷ giá USD hôm nay tăng 20 đồng ở chiều mua vào và tăng 4 đồng ở chiều bán ra so , được niêm yết ở mức 26.135-26.355 VND/USD (mua vào-bán ra).

Cùng xu hướng với đồng USD, đồng nhân dân tệ cũng tăng nhẹ. Trong đó, Vietcombank niêm yết tỷ giá nhân dân tệ ở mức 3.636-3.752 VND/NDT (mua vào-bán ra), tăng 3 đồng ở chiều mua vào và tăng 2 đồng ở chiều bán.

Tại BIDV, tỷ giá nhân dân tệ được niêm yết ở mức 3.646-3.743 VND/NDT (mua vào-bán ra), tăng 3 đồng ở chiều mua vào và tăng 1 đồng ở chiều bán ra./.

