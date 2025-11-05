Cổ phiếu năng lượng dẫn dắt thị trường chứng khoán phiên 5/11

Thị trường chứng khoán phiên 5/11 hồi phục nhẹ trong bối cảnh lực cung-cầu giằng co.

Chốt phiên, VN-Index tăng 2,91 điểm lên 1.654,89 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 662,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 20.193 tỷ đồng. Toàn sàn có 121 mã tăng giá, 190 mã giảm giá và 56 mã đi ngang.

HNX-Index tăng 0,79 điểm lên 266,7 điểm với hơn 88,2 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng hơn 1.973 tỷ đồng. Sàn ghi nhận 62 mã tăng giá, 82 mã giảm giá và 52 mã đi ngang.

Trên UPCOM, chỉ số tăng 1,22 điểm lên 116,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 25,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 625,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 114 mã tăng giá, 76 mã giảm giá và 82 mã đi ngang.

Diễn biến phiên chiều không có nhiều thay đổi so với buổi sáng. Rổ VN30 ghi nhận 18 mã giảm và 12 mã tăng, khiến VN30-Index giảm hơn 11 điểm.

Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện cuối phiên giúp VN-Index giữ được sắc xanh. VIC, CTG, GAS và VCB là những mã tác động tích cực nhất. Ở chiều ngược lại, TCB, FPT, HPG và VHM tiếp tục chịu áp lực bán.

Trên HNX, chỉ số cũng duy trì trạng thái tích cực nhờ hỗ trợ từ các mã KSF, PVS, PTI và HUT.

Xét theo nhóm ngành, năng lượng tăng mạnh nhất, dẫn dắt bởi BSR, PLX, PVS và PVD. Tiếp theo là dịch vụ truyền thông tăng và bất động sản.

Ngược lại, công nghệ thông tin là nhóm giảm mạnh nhất, chủ yếu do FPT, CMG, ELC và VEC điều chỉnh.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 807 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại TCB, VRE, GEX và STB. Trên HNX, khối này mua ròng hơn 45 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS và IDC.

Diễn biến phiên 5/11 cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng nhưng lực cầu ở vùng giá thấp xuất hiện giúp chỉ số giữ được sắc xanh./.

