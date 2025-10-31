Cổ phiếu tài chính và bất động sản suy yếu, VN-Index giảm gần 30 điểm

Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận áp lực bán mạnh trên toàn thị trường, VN-Index tiếp tục giảm sâu, trong khi HNX-Index cũng chìm trong sắc đỏ.

Phiên giao dịch 31/10, VN-Index giảm 29,92 điểm xuống mức 1.639,65 điểm; HNX-Index giảm 1,11 điểm còn 265,85 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế với 414 mã giảm so với 330 mã tăng, trong khi rổ VN30 có 21 mã giảm, 8 mã tăng và 1 mã tham chiếu.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước, với khối lượng khớp lệnh trên VN-Index đạt hơn 777 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 24.700 tỷ đồng; HNX-Index đạt hơn 82,2 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.800 tỷ đồng.

VN-Index mở cửa phiên chiều tiếp tục chịu áp lực bán, chỉ số lao dốc mặc dù lực cầu xuất hiện trở lại vào cuối phiên nhưng không đủ giúp thị trường thoát sắc đỏ.Các mã VIC, VHM, VCB và VJC tác động tiêu cực nhất.

Ngược lại, GAS, GVR, ACB và FPT duy trì sắc xanh nhưng cũng không tạo ra lực nâng lớn cho chỉ số.

Trên HNX, chỉ số cũng giảm do ảnh hưởng từ các mã CEO (giảm 6,96%), THD (giảm 2,29%), NVB (giảm 1,35%) và DHT (giảm 3,42%).

Trong các ngành, bất động sản là nhóm giảm mạnh nhất thị trường, chủ yếu do VIC (giảm 6,42%), VHM (giảm 4,62%), VRE (giảm 3,76%) và CEO (giảm 6,96%).

Theo sau là nhóm tài chính và nhóm công nghiệp. Ngược lại, ngành dịch vụ truyền thông tăng 4,44%, dẫn đầu bởi VGI (tăng 7,3%), VNZ (tăng 1,82%), FOC (tăng 0,76%) và ICT (tăng 0,28%).

Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng. Trên HOSE, khối này bán ròng hơn 453 tỷ đồng, tập trung vào VIC (bán ròng 234,46 tỷ đồng), VHM (bán ròng 138,16 tỷ đồng), CTG (bán ròng 124,25 tỷ đồng) và MBB (bán ròng 115,93 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 58 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS (bán ròng 17,51 tỷ đồng), CEO (bán ròng 15,89 tỷ đồng), PVI (bán ròng 7,34 tỷ đồng) và SHS (bán ròng 6,92 tỷ đồng).

Tính từ đầu tháng 10/2025 đến cuối phiên 31/10, khối ngoại đã bán ròng hơn 23.273 tỷ đồng, tập trung vào các mã vốn hóa lớn như MBB, SSI, MSN và CTG./.