Sắc đỏ lan rộng, VN-Index mất gần 17 điểm trong phiên sáng 31/10

Thị trường chứng khoán không tìm thấy cơ hội hồi phục trong phiên sáng 31/10 khi sắc đỏ lan rộng ở nhiều nhóm ngành, tạo áp lực giảm điểm lên chỉ số chung.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 16,79 điểm xuống 1.652,78 điểm. Thanh khoản đạt hơn 384,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 12.003 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 134 mã tăng, 164 mã giảm và 56 mã đi ngang.

Trên HNX, chỉ số HNX-Index tăng 1,1 điểm lên 268,06 điểm với hơn 40 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng hơn 887 tỷ đồng. Số mã tăng-giảm-đi ngang lần lượt là 61-72-51.

UPCOM-Index cũng nhẹ nhàng tăng 0,38 điểm lên 113,8 điểm. Khoảng 30,6 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng hơn 299,2 tỷ đồng; toàn sàn có 128 mã tăng, 98 mã giảm và 117 mã đi ngang.

Áp lực giảm tập trung ở nhóm VN30 khi có tới 21/30 mã mất điểm, khiến VN30-Index giảm hơn 25,55 điểm. Nhóm cổ phiếu họ Vingroup dẫn dắt đà điều chỉnh với VIC giảm 5,59%, VRE giảm 4,19% và VHM giảm 3,85%. Cổ phiếu ngân hàng cũng đồng loạt suy yếu, tạo áp lực lớn lên thị trường.

Ở chiều tích cực, nhóm dầu khí ngược dòng mạnh mẽ với PVD tăng trần; PVC tăng 3,88%, PVS tăng 3,1%, PVB tăng 3,06%, OIL tăng 2,83%, POS tăng 1,97%, PLX tăng 1,74% và BSR tăng 1,2%. Các nhóm ngành còn lại phân hóa, với sắc xanh-đỏ đan xen trên nhiều mã.

Trong ngắn hạn, tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế khi lực cầu chưa thể hiện rõ nét, trong khi áp lực bán ở nhiều cổ phiếu trụ tạo sức nén lên chỉ số.

Diễn biến phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy dòng tiền đang có xu hướng lựa chọn cơ hội ở những nhóm ngành hỗ trợ bởi thông tin tích cực riêng; trong đó, dầu khí đang giữ vai trò điểm sáng tạm thời của thị trường./.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tái định vị dòng vốn và kỳ vọng dài hạn Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với động lực từ cải cách thể chế, đầu tư công, chính sách nới lỏng và sức bật của khu vực tư nhân.