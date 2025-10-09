VN-Index lập đỉnh lịch sử, dòng cổ phiếu ngân hàng và bất động sản dẫn sóng

Sau khi FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường ban đầu có lúc chững lại khi nhà đầu tư còn băn khoăn.

Tuy nhiên, VN-Index đã bật tăng mạnh liên tiếp trong hai phiên, lập đỉnh lịch sử với mức đóng cửa gần như cao nhất trong ngày, đi kèm thanh khoản vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất.

Phiên 9/10 chứng kiến sự bứt phá của nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng MBB tăng 1,86%, CTG tăng 3,97%, VPB tăng 3,22%, SHB tăng 3,47%.

Nhóm bất động sản nổi bật với bộ đôi VHM tăng trần 6,98% và VIC tăng 0,79%. Các cổ phiếu khác như TCH, SZC, KSB cũng góp phần nâng đỡ thị trường.

Rổ VN30 - tập hợp 30 cổ phiếu lớn ghi nhận 18 mã tăng điểm, 11 mã giảm điểm, cho thấy lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn tiếp tục hỗ trợ đà tăng. Trong bối cảnh đó, khối ngoại đã trở lại bán ròng gần 1.800 tỷ đồng.

Có đến 7 cổ phiếu bị bán ròng hàng trăm tỷ đồng hôm nay, dẫn đầu bởi HPG hơn 216 tỷ đồng, SSI gần 188 tỷ đồng, VRE hơn 157 tỷ đồng.

Toàn thị trường ghi nhận giá trị giao dịch gần 36.800 tỷ đồng; trong đó, sàn HOSE chiếm hơn 33.900 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước, tiếp tục xu hướng cải thiện gần đây.

Kết phiên 9/10, VN-Index tăng 18,64 điểm lên 1.716,47; HNX-Index tăng 1,6 điểm lên 274,94 điểm và UPCOM-Index tăng 0,27 điểm lên 110,7 điểm.

Giới phân tích nhận định VN-Index có thể duy trì đà tăng ngắn hạn, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục./.

