Chứng khoán sáng 8/10: Nâng hạng chưa đủ đẩy thị trường

Hiệu ứng nâng hạng thị trường từ tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell chưa đủ mạnh để duy trì nhịp tăng, khiến thị trường hạ nhiệt dần về cuối phiên sáng.

Cuối phiên sáng 8/10, VN-Index giảm 1,63 điểm còn 1.683,67 điểm; HNX-Index giữ mốc tham chiếu, đạt 272,96 điểm. Số mã giảm điểm đang chiếm ưu thế với 314 mã giảm so với 285 mã tăng.

Trong tốp 10 cổ phiếu ảnh hưởng đến VN-Index, bộ đôi nhà Vingroup là VIC và VHM đang tác động tiêu cực mạnh nhất. Ngược lại, CTG nổi bật ở phía ngược lại, nâng đỡ mạnh chỉ số VN-Index.

Diễn biến phân hóa chi phối thị trường, hầu hết các nhóm ngành biến động trong biên độ hẹp.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu tạm thời dẫn đầu nhờ cổ phiếu đầu ngành MWG tăng 2,82% và FRT tăng 0,84%, trong khi các mã còn lại chủ yếu đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Nhóm công nghiệp cũng giao dịch sôi động với lực mua tập trung vào HVN tăng 1,75%, MVN tăng 2,7%, VTP tăng 1,36% và GEE tăng hết biên độ.

Tuy nhiên, một số cổ phiếu điều chỉnh đáng kể như GEX giảm 1,28%, VCG giảm 1,79%, CII giảm 1%, VGC giảm 2,22%, VSC giảm 2,33% và SJG giảm 5,61%.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm chịu áp lực mạnh nhất, nhiều cổ phiếu chìm sâu trong sắc đỏ, bao gồm VIC giảm 1,5%, VHM giảm 1,36%, VRE giảm 0,86%, NVL giảm 1,62%, DXG giảm 1,94%, NLG giảm 1,78%, DIG giảm 2,95% và PDR giảm 2,42%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng giá trị 954 tỷ đồng trên cả ba sàn, tập trung tại SSI với 174,57 tỷ đồng.

Trong khi đó, dẫn đầu top mua ròng là VIX với 94,44 tỷ đồng.Nhìn chung, phiên sáng 8/10 cho thấy thị trường đang trong giai đoạn thận trọng, hiệu ứng nâng hạng vẫn chưa đủ mạnh để tạo lực đẩy bền vững.

Diễn biến phân hóa ở nhiều nhóm ngành, cùng với áp lực chốt lời và bán ròng từ khối ngoại, dự báo thị trường sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp ở phiên chiều, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì quan sát và lựa chọn cổ phiếu cẩn trọng./.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng Tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.