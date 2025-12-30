Công an TP Hồ Chí Minh điều tra 75 quán ăn liên quan đường dây thịt bò giả

Bản tin 60s ngày 30/12/2025 gồm những nội dung sau:

Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra trách nhiệm 75 quán ăn liên quan đường dây thịt bò giả.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Zalo giải trình vụ thu thập thông tin người dùng.

Xác minh clip nhóm người lên xe buýt tấn công tài xế tại Nghệ An.

Nghiên cứu sinh Tiến sỹ 24 tuổi Âu Nhật Huy được cho thôi học theo nguyện vọng.

Những trường hợp nào được hưởng mức quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Ông Trump phản ứng về cáo buộc Ukraine tập kích nơi ở của Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine cần sự hỗ trợ của Mỹ để giành thắng lợi.

Mỹ phá hủy bến tàu nghi trung chuyển ma túy ở Venezuela./.