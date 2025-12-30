Mỹ gia hạn miễn thuế nông sản Israel đến hết năm 2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/12 đã ký tuyên bố gia hạn quyền tiếp cận miễn thuế đối với một số sản phẩm nông nghiệp của Israel đến hết năm 2026, nhằm bảo đảm tính liên tục trong trao đổi thương mại song phương trong khi hai bên hoàn tất thỏa thuận nông nghiệp mới.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel đã đạt thỏa thuận ngày 1/12 nhằm cập nhật, thay thế khuôn khổ thương mại nông nghiệp tạm thời được áp dụng từ năm 2004, đồng thời ký thêm thỏa thuận chuyển tiếp để duy trì các ưu đãi hiện có cho tới khi thỏa thuận mới được triển khai đầy đủ.

Theo các nội dung đã thống nhất đầu tháng 12, thỏa thuận nông nghiệp mới hướng tới xây dựng khuôn khổ dài hạn, minh bạch hơn đối với trao đổi nông sản giữa hai nước.

Trên cơ sở đó, Israel từng bước mở cửa thị trường và miễn/giảm thuế cho nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm của Mỹ, song song với việc duy trì một số công cụ bảo hộ có giới hạn đối với các lĩnh vực nhạy cảm trong nước.

Thỏa thuận này đồng thời được kỳ vọng góp phần hạ giá một số mặt hàng thiết yếu, tăng cạnh tranh và tạo dư địa cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác.

Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, Mỹ và Israel hiện cũng đang tiếp tục thảo luận về các vấn đề thuế quan rộng hơn, trong đó có việc điều chỉnh mức thuế đối với một số nhóm hàng công nghiệp và rà soát các rào cản kỹ thuật có thể ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp hai nước.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc gia hạn ưu đãi miễn thuế đối với nông sản Israel được đánh giá là bước đi mang tính cầu nối, giúp duy trì ổn định thương mại song phương trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời tạo điều kiện để hai bên hoàn tất các thủ tục pháp lý và kỹ thuật cần thiết trước khi thỏa thuận mới có hiệu lực đầy đủ./.

