Kho bạc Nhà nước tập trung chi trả quà Tết đến với các đối tượng chính sách

Ngày 30/12 Kho bạc Nhà nước thông tin về việc triển khai chi trả quà tặng của Đảng và Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đây là đợt chi trả mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách.

Theo đó, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2025 cho các địa phương với số tiền gần 2.514 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ này.

Theo thống kê, tổng số đối tượng thụ hưởng trên phạm vi toàn quốc là 6.284.865 người. Trong đó, bao gồm hơn 1,65 triệu người có công với cách mạng và hơn 4,63 triệu đối tượng bảo trợ xã hội. Mỗi cá nhân sẽ nhận mức quà tặng là 400.000 đồng. Để đảm bảo nguồn vốn được luân chuyển nhanh nhất, ngay trong ngày 28/12, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc chuyển kinh phí bổ sung trên hệ thống TABMIS và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn số 12552/Kho bạc Nhà nước-CSPC và 12553/Kho bạc Nhà nước-CSPC chỉ đạo toàn hệ thống tập trung cao độ. Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước yêu cầu mỗi công chức, người lao động phải quán triệt tinh thần "phục vụ nhân dân là ưu tiên hàng đầu", coi việc chi trả quà tặng đúng hạn là mệnh lệnh từ trái tim.

Về mặt nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị khu vực chủ động phối hợp với Sở Tài chính và Ủy ban Nhân dân cấp xã để hạch toán kịp thời nguồn vốn. Việc theo dõi kinh phí được thống nhất dưới Mã nguồn 26 (Kinh phí tặng quà nhân dân). Để đảm bảo tiền đến tay người dân nhanh nhất, Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các Ngân hàng thương mại để thực hiện chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân, hoặc cung ứng đầy đủ tiền mặt cho các cơ quan chuyên môn chi trả trực tiếp cho người dân không có tài khoản.

Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước đã thành lập ngay Tổ hỗ trợ trực tuyến để xử lý các vướng mắc phát sinh 24/7. Tại các điểm giao dịch, công chức chuyên môn được bố trí làm việc ngoài giờ, ưu tiên tối đa cho việc phê duyệt hồ sơ chi quà Tết.

Thời điểm triển khai chính sách này cũng là giai đoạn cao điểm khóa sổ và quyết toán ngân sách cuối năm. Đây cũng là thời điểm bận rộn nhất của ngành Kho bạc với khối lượng giao dịch rất lớn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hệ thống Kho bạc Nhà nước cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Sự quyết liệt của Kho bạc Nhà nước nhằm nỗ lực mang hơi ấm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đến với người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những món quà thiết thực này sẽ góp phần làm nên một mùa xuân Bính Ngọ ấm áp, đầy ý nghĩa nhân văn trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV./.

