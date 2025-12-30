Lạng Sơn: Tiếp sức mạnh tinh thần trong nhân dân

Thực hiện Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã chủ động thực hiện chi trả kịp thời mang lại niềm vui cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, đời sống người dân đến nay tuy đã được cải thiện song vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Theo thống kê từ các cơ quan chuyên môn, tỉnh Lạng Sơn có trên 42.300 đối tượng thuộc diện được nhận quà của Đảng và Nhà nước; trong đó, người có công với cách mạng hơn 6.700 người, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội là trên 35.600 người.

Thực hiện chủ trương lớn, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã triển khai với tinh thần "Khẩn trương, chính xác và công khai."

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lương Văn Tri Nguyễn Lệ Thùy, chủ trương tặng quà là chính sách nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," sự tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Phường Lương Văn Tri đã xây dựng kế hoạch, giao rõ trách nhiệm cho từng bộ phận chuyên môn, từng tổ dân phố, đoàn thể trong rà soát, lập danh sách trên 700 người có công, gia đình chính sách, 580 người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn… theo đúng quy định.

Ông Hoàng Mạnh Trường, Phó trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội phường Tam Thanh cho biết, qua thống kê, phường Tam Thanh có trên 1.000 người được nhận quà theo Nghị quyết số 418/NQ-CP.

Để đảm bảo không xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc sai lệch thông tin, Phòng Văn hóa-Xã hội phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan rà soát danh sách, cùng với đó là thực hiện các thủ tục đảm bảo đơn giản, thuận lợi, kịp thời và đúng quy định…

Niềm vui được nhận quà không chỉ dừng lại ở giá trị trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để những người yếu thế trong xã hội vươn lên, bởi sự quan tâm kịp thời của Nhà nước đã gieo niềm tin, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Nguyễn Văn Thành, trú tại khối Hoàng Tân, phường Tam Thanh phấn khởi nói: "Tôi cảm nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước. nhân dân rất vui mừng, phấn khởi. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng những người có công, đối tượng chính sách, yếu thế luôn có sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng. Chính điều này là sức mạnh tinh thần to lớn, giúp họ nỗ lực lao động, phấn đấu để cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp."

Ngoài thực hiện Nghị quyết số 418/NQ-CP, theo kế hoạch, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 hướng đến các đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... trên địa bàn.

Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng bằng tiền mặt, kinh phí được trích từ nguồn đảm bảo xã hội giao cho các xã, phường thực hiện. Việc tổ chức các hoạt động bảo đảm thiết thực, ý nghĩa để mọi nhà, mọi người đều được đón Tết vui tươi, phấn khởi, đầm ấm./.

