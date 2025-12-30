Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng mùa Tết Dương lịch 2026

Dịp Tết Dương lịch 2026, các sân khấu, nhà hát, rạp xiếc tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt sáng đèn với loạt vở diễn mới, đa dạng về thể loại.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng phong phú của công chúng, những hoạt động này còn góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của các loại hình nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

Kỳ nghỉ năm nay kéo dài 4 ngày (từ ngày 1-4/1) nên đây cũng là thời điểm thuận lợi để các đơn vị nghệ thuật tổ chức các suất diễn. Theo đó, ngày 1/1, ở lĩnh vực kịch nói, Sân khấu Trương Hùng Minh giới thiệu vở “Cô gái triệu đô” (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn Chánh Trực). Vở diễn xoay quanh những thử thách về lòng người khi nhân vật chính bất ngờ đứng trước cơ hội sở hữu khối tài sản lớn. Vở có sự tham gia của các nghệ sỹ như Minh Nhí, Maika, Bình Tinh, Lê Nam, Chánh Trực, Di Dương, Hoàng Mèo, Tân Trề…

Cùng ngày, Nhà hát kịch Idecaf cũng diễn vở “Quạ hồng tung cánh”. Vở có sự tham gia của các nghệ sỹ Đình Toàn, Đại Nghĩa, Thanh Thủy, Quang Thảo, Mỹ Duyên, Minh Dũng…

Vào tối 2/1, Sân khấu kịch Thiên Đăng giới thiệu vở “Chung nhà” (kịch bản của tác giả Nguyễn Thu Phương, đạo diễn nghệ sỹ Tuấn Khôi, được cảm tác từ truyện “Không có vua” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp). Vở diễn quy tụ dàn diễn viên Kim Xuân, Thành Lộc, Hữu Châu, Hoàng Thái Quốc, Lê Phương, Trương Hạ, Lê Hoàng Giang… Tác phẩm khai thác những xung đột gia đình, phản ánh các mối quan hệ đời sống với nhiều góc nhìn gai góc.

Trích đoạn vở diễn "Công lý như Mặt Trời." (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Sân khấu kịch Hồng Vân cũng tham gia “đường đua” Tết Dương lịch với vở “Đại ca mình đi đâu thế” trong ngày 3/1.

Tối 4/1, sân khấu Hoàng Thái Thanh ra mắt vở “Hẹn nhau ở cuối con đường” (tác giả Hoàng Thái Thanh-Nguyễn Thoại, đạo diễn Ái Như). Tác phẩm kể câu chuyện tình nhiều day dứt của đôi nhân vật chính bị chiến tranh chia cắt qua hàng chục năm. Vở có sự tham gia của các nghệ sỹ Trí Quang, Hồng Ánh, Ái Như, Thành Hội, Hoàng Vân Anh. Cũng tại sân khấu này, tối 4/1, vở kịch kinh dị “Ngăn lạnh số 44” sẽ được công diễn với sự góp mặt của các nghệ sỹ Việt Hương, Lê Quốc Nam, Lê Nam, Maika, Di Dương, Võ Minh Khải.

Tương tự, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu vở “Lạc” tại Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ 5B trong ngày 4/1. Đây là kịch bản của tác giả Trần Mỹ Trang, từng đoạt giải tại trại sáng tác của Hội Sân khấu Thành phố, do hai đạo diễn trẻ Quốc Thịnh và Trần Đàm Công Ninh dàn dựng. Vở khai thác đề tài y đức, phản ánh những góc khuất trong môi trường y tế, trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc.

Bên cạnh kịch nói, nghệ thuật truyền thống cũng được các đơn vị chú trọng đẩy mạnh trong dịp Tết. Theo đó, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Sắc ấn ngọc Nam Phương” với 6 suất diễn miễn phí tại Nhà hát Trần Hữu Trang trong ngày 28 và 31/12. Chương trình từng ra mắt năm 2022, được chỉnh sửa, hoàn thiện nhằm hướng tới phục vụ du lịch, kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại để tiếp cận khán giả trẻ.

Tương tự, lĩnh vực xiếc và múa rối nước cũng mang đến công chúng Thành phố nhiều tiết mục đặc sắc. Từ ngày 1-4/1, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công diễn 6 suất vở xiếc mới “Ký ức hỏa thần-Vùng đất kỳ bí tiền truyện.”

Theo đơn vị tổ chức, vở nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, nối tiếp thành công của các chương trình xiếc trước đó.

Cùng thời gian này, tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vở múa rối nước “Hoa đất Việt.” Vở được biểu diễn liên tục, mỗi ngày 2 suất, phục vụ người dân và du khách./.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Chương trình có sự tham gia của đông đảo ca sỹ, nghệ sỹ, khắc họa sinh động những kỳ tích từ quá khứ gian khó đến hiện tại thịnh vượng, mở ra một tương lai tươi sáng.