Chưa thông xe, cao tốc Vân Phong-Nha Trang đã phải vá mặt đường

Ngày 30/12, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đoạn 13km còn lại của dự án cao tốc Vân Phong-Nha Trang đến nay vẫn chưa được thông xe, chậm so với mốc thời gian Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, việc chậm thông xe đoạn tuyến này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nội dung trên được Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) kết luận sau khi phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức rà soát, đánh giá các tồn tại, bất hợp lý trên tuyến cao tốc Vân Phong-Nha Trang.

Đáng chú ý, tại đoạn từ nút giao Cổ Mã (thuộc xã Đại Lãnh) đến nút giao Vạn Giã (xã Vạn Ninh), mặt đường xuất hiện tình trạng mấp mô, lồi lõm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, tại vị trí Km333+600, mặt đường xuất hiện một hố sâu khoảng 20cm, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đoạn tuyến từ phía Nam cửa hầm Cổ Mã đến nút giao khu vực Vạn Giã, thuộc 13km chưa được thông tuyến, trên mặt đường cao tốc xuất hiện nhiều điểm đã được vá sửa.

Các vị trí vá tập trung chủ yếu tại khu vực Km289 và Km292. Quan sát bằng mắt thường cho thấy các vết vá còn mới, diện tích bóc tách để sửa chữa khá lớn.

Đại diện Ban điều hành Dự án cao tốc Vân Phong-Nha Trang, thuộc Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), xác nhận có việc sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng trên đoạn tuyến 13km chưa thông xe.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua. Ban đầu, hư hỏng chỉ xảy ra ở quy mô nhỏ, tuy nhiên, đơn vị đã chủ động mở rộng phạm vi khắc phục nhằm bảo đảm độ êm thuận và an toàn cho công trình. Đến nay, các vị trí hư hỏng đã được xử lý xong.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang, cho biết đoạn tuyến 13km hiện đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục thi công ngoài hiện trường.

Tuy nhiên, việc thông xe vẫn chưa được thực hiện do đang chờ hoàn tất các thủ tục thẩm định, bàn giao theo quy định. Ban Quản lý dự án 7 hiện phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm hoàn thiện hồ sơ.

Qua công tác kiểm tra, Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ ra nhiều tồn tại, bất hợp lý khác trên tuyến cao tốc Vân Phong-Nha Trang.

Cụ thể, tuyến hiện mới có một trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành; chỉ bố trí một vị trí dừng đỗ xe tạm thời, trong khi mặt đường vào trạm còn lồi lõm, thiếu hệ thống chiếu sáng.

Ngoài ra, tuyến cao tốc hiện được khai thác với tốc độ tối đa 90 km/giờ, cao hơn tiêu chuẩn thiết kế 10 km/giờ. Làn dừng khẩn cấp rộng 2,5m, song qua theo dõi thực tế, tại nhiều tuyến cao tốc đã từng xảy ra tai nạn tại các vị trí dừng đỗ khẩn cấp. Tổ công tác kiến nghị bổ sung hệ thống đèn cảnh báo, chiếu sáng để bảo đảm an toàn.

Tại một số vị trí, hệ thống rãnh thoát nước xả trực tiếp ra chân đường, tiềm ẩn nguy cơ ngấm ngược vào nền đường, gây lở móng, làm mặt đường yếu, lún, trũng.

Trên hướng từ Nha Trang đi Cổ Mã, nhiều đoạn tôn lượn sóng bị hư hỏng, xô lệch tại các Km335+520, Km330+500, Km314+100 nhưng chưa được khắc phục kịp thời.

Riêng tại nút giao Cổ Mã, đoàn kiểm tra kiến nghị bổ sung hệ thống cảnh báo, bố trí gờ giảm tốc trên làn rẽ ra Quốc lộ 1; đồng thời, nghiên cứu thay thế cọc tiêu mềm phân làn bằng vật liệu bảo đảm an toàn.

Tại Km345, mặt đường từng bị sụt lún đã được sửa chữa, song hiện trạng vẫn chưa êm thuận và chưa được kẻ vạch sơn tim, lề đường theo quy định./.

17 tồn tại trong tổ chức giao thông trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang chưa được khắc phục Tháng 12/2025, Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đường bộ xác định 17 tồn tại tổ chức giao thông trên cao tốc Vân Phong–Nha Trang chưa khắc phục, liên quan trạm dừng nghỉ, tốc độ, mặt đường.