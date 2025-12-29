Đồng Nai: Triển khai dự án thành phần 2-2 thuộc Dự án đường Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh

Theo nội dung công văn số 12837/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện dự án thành phần 2-2 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận việc dừng tham gia thực hiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2-2, thuộc dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mikgroup Việt Nam theo nguyện vọng của đơn vị.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm đơn vị lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2-2: Xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên) theo phương thức đối tác công tư (PPP); trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về PPP; tổ chức khảo sát sự quan tâm, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trước ngày 30/6/2026 và đảm bảo điều kiện khởi công dự án thành phần 2-2 trong quý 4năm 2026.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án thành phần 2-2 theo quy định. Rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án khi đảm bảo điều kiện về hồ sơ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao các đơn vị khẩn trương, triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai: Ngày 31/10/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Mikgroup Việt Nam có văn bản xin rút không tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nguyên nhân do các yếu tố chuyên môn, kỹ thuật của dự án chưa phù hợp với nguồn lực thực hiện của Công ty trong giai đoạn hiện nay, nên Công ty cổ phần Tập đoàn Mikgroup xin rút không thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo văn bản số 7678/UBND-KTN ngày 16/10/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025 về chủ trương đầu tư; trong đó, giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án thành phần 1-2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Đồng Nai theo hình thức đầu tư công.Làm cơ quan có thẩm quyền đối với dự án thành phần 2-2: Xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên) theo phương thức PPP.

Dự án thành phần 1-2 có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương; Dự án thành phần 2-2 có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng; trong đó, ngân sách địa phương bố trí nguồn vốn hơn 4.000 tỷ đồng và nguồn vốn nhà đầu tư hơn 12.200 tỷ đồng.

Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô chiều dài toàn tuyến hơn 159km đi qua địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài khoảng 46km (bao gồm cả cầu Thủ Biên)./.

