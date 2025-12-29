Xã hội

Bắc Ninh: Ba người tử vong do tai nạn xe máy

Vụ va chạm giữa hai xe máy xảy ra trên Quốc lộ 37 đoạn qua xóm Tam Hợp, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh, đã khiến 1 người tử vong tại chỗ, hai người được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Danh Lam

Khoảng 21 giờ 40 phút, ngày 28/12, trên Quốc lộ 37 đoạn qua xóm Tam Hợp, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy làm 3 người tử vong.

Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Vân, thời điểm trên, chiếc xe máy chở theo hai người, trong quá trình vượt ôtô đã đi sang làn ngược lại và đâm trực diện một xe máy đi ngược chiều.

Qua camera của nhà dân cho thấy: Sau cú đâm trực diện với tốc độ cao cả ba người trên hai xe máy đều nằm im bất động, hai xe máy hư hỏng nặng.

Một người được xác định tử vong tại chỗ, hai người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện C Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, các bác sỹ xác định hai nạn nhân tử vong.

Qua thông tin sơ bộ, hai trong số ba người nói trên trú ở xã Hoàng Vân, người còn lại ở xã Hiệp Hòa, trong độ tuổi từ 18 đến 27.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất các thủ tục xử lý theo quy định./.

