Quảng Trị: Xe tải chở gỗ gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người thương vong

Chiều 28/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn xã Cồn Tiên vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe tải chở gỗ keo tràm mang biển kiểm soát 74C-109.11 lưu thông trên tuyến ĐT575 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 1A.

Khi đến ngã tư giao giữa ĐT575 và ĐT576, thuộc địa bàn xã Cồn Tiên (xã Gio An cũ), tỉnh Quảng Trị, xe ôtô trên đã xảy ra va chạm với 1 xe môtô. Sau vụ tai nạn, xe tải tiếp tục va chạm vào hàng quán ven đường.

Hậu quả vụ va chạm đã khiến một cháu bé (trú tại thôn Kinh Môn, xã Bến Hải) tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương (chưa rõ thông tin người gặp nạn).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

