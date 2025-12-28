Đường sắt đạt lợi nhuận doanh thu cao dù đối mặt với mưa lũ liên miên

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn bất lợi về tình hình mưa lũ gây gián đoạn vận tải đường sắt và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng trong năm 2025, tuy nhiên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vẫn đạt kết quả sản xuất kinh doanh cao, nhiều sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và được hành khách ghi nhận và đánh giá cao.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của VNR vào chiều 28/12, thừa nhận trong năm mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thiên tai phức tạp cả phía Bắc và miền Trung, ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc VNR cho biết đơn vị vẫn đảm bảo doanh thu, thời gian tàu đi/đến đúng giờ.

Cụ thể, trong năm 2025 tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai mưa bão làm thiệt hại nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải đường sắt. VNR đã phải dừng trên 300 chuyến tàu, chuyển tải gần 8.500 lượt hành khách và phục vụ trên 45.000 suất ăn miễn phí…

“Ngành đường sắt đã vận chuyển 7,1 triệu lượt khách; 5,45 triệu tấn hàng hoá, doanh thu của ngành đường sắt hợp nhất đạt hơn 10.700 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 146 tỷ đồng,” ông Khánh cho hay.

Để nâng cao hiệu suất kinh doanh, thu hút người dân đến với ngành đường sắt VNR đã phát triển các dịch vụ vận tải hành khách chất lượng cao và các sản phẩm mang tính trải nghiệm, gắn với du lịch và dịch vụ cao cấp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường như đoàn tàu Hoa Phượng đỏ; tàu du lịch 5 cửa Ô đã nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ hành khách, dư luận trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, VNR đã khôi phục đoàn tàu khách liên vận quốc tế Gia Lâm-Nam Ninh-Bắc Kinh (Trung Quốc) sau 5 năm tạm dừng do dịch COVID-19.

Về vận tải hàng hóa, VNR duy trì ổn định các đoàn tàu chuyên tuyến; đặc biệt là vận tải liên vận quốc tế, trong quý III/2025 đã khai thác thêm mặt hàng may mặc xuất/nhập khẩu từ Mascott-Đan Mạch vận chuyển qua Việt Nam đến Lào sản lượng đạt 5-6 container/ tuần.

Đưa ra nhiệm vụ trong năm 2026, VNR đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn ngành đạt 11.770 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2025; lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ tàu đi đến đúng giờ với tàu khách Thống Nhất đạt 98% trở lên; đến đúng giờ đạt 80% trở lên. Tàu khách khu đoạn đi đúng giờ đạt 97% trở lên; đến đúng giờ đạt 85% trở lên.

Ngoài ra, trong năm 2026 VNR đặt mục tiêu sẽ chuyển đổi theo mô hình tập đoàn, đủ năng lực tổ chức, khai thác hiệu quả các tuyến đường sắt mới khi được giao; nghiên cứu, phân tích sâu hơn nhu cầu và thị hiếu của từng phân khúc khách hàng để phát triển các sản phẩm mới, vừa đáp ứng yêu cầu của thị trường, vừa phát huy lợi thế của vận tải đường sắt trong cự ly vận chuyển ngắn và trung bình…

Tuy nhiên, ông Hoàng Gia Khánh cũng thừa nhận, VNR vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia còn lạc hậu, đã khai thác lâu năm; trình độ công nghệ chưa theo kịp yêu cầu phát triển; áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng với loại hình giao thông khác; biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; tần suất mưa lụt, bão lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan có xu hướng tăng dần, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến an toàn và ổn định của kết cấu hạ tầng đường sắt…

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho VNR, ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng lưu ý trong năm 2026, VNR cần xem xét báo cáo Bộ chủ quan và cơ quan chức năng để tăng vốn điều lệ lên mức thích đáng. Có như vậy, ngành đường sắt mới phát triển.

"Ngoài ra, VNR phải quan tâm đào tạo nguồn nhân lực bảo hành, bảo trì đây là vấn đề trăn trở đã lâu nhưng chưa triển khai quyết liệt…," Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh./.

Nguy cơ gây thảm họa quốc gia nếu đá lăn, rơi và sụt trượt xuống đường sắt Đá lăn, đá rơi và sụt trượt taluy nếu không được kịp thời gia cố tại các vị trí xung yếu có thể gây nguy hiểm đến an toàn giao thông đường sắt quốc gia, đe dọa đến tính mạng hành khách đi tàu.