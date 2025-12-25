Tỷ lệ người dân Việt dùng thu phí không dừng cao hơn Trung Quốc, Hàn Quốc

Hệ thống thu phí điện tử không dừng sau khi được triển khai và nhân rộng sang nhiều lĩnh vực đã tạo sự thuận tiện, minh bạch cho người dân và tỷ lệ người dùng hiện cao hơn rất nhiều nước.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, trong năm 2025, hệ thống thu phí điện tử không dừng đã được triển khai tại 168 trạm thu phí, tỷ lệ người sử dụng dịch vụ đã đạt trên 6,4 triệu phương tiện (đạt tỷ lệ khoảng 96% phương tiện đang lưu hành), trong đó số lượng giao dịch thông qua hệ thống thu phí điện tử không dừng chiếm tới 95% tổng số giao dịch qua các trạm thu phí đường bộ trên toàn quốc.

“So sánh với các nước trong khu vực, tỷ lệ người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam cao hơn rất nhiều như: Trung Quốc khoảng 60%, Hàn Quốc khoảng 85% phương tiện sử dụng thu phí điện tử không dừng,” lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam.

Ngoài ra, hệ thống thu phí điện tử không dừng đang tiếp tục được mở rộng tại 6 sân bay gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Buôn Ma Thuột cung cấp dịch vụ cho 620 điểm, bãi đỗ (trong đó 479 điểm, bãi đỗ ô tô và 141 điểm, bãi đỗ xe máy).

Theo đánh giá, việc áp dụng thu phí điện tử không dừng tiết kiệm thời gian dừng đỗ chờ đợi cho các phương tiện từ 50-60%, đem lại rất nhiều hiệu quả cho người dân và phương tiện lưu thông.

Cục Đường bộ đặt mục tiêu mở rộng lắp đặt và vận hành hệ thống thu phí không dừng (ETC) tại các điểm đỗ, bãi đỗ xe, từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông thông minh, nâng cao tính minh bạch, thuận tiện cho người dân và hiệu quả quản lý Nhà nước; hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng đường bộ, kết nối đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia; triển khai dự án xây dựng trung tâm điều hành giao thông thông minh.

Liên quan đến việc tổ chức phân làn cho các xe tải không đi vào làn xe sát dải phân cách giữa (làn số 1) tại các tuyến cao tốc, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Pháp Vân-Cầu Giẽ đã giảm tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông (giảm khoảng 80% số vụ va chạm trên Pháp Vân-Cầu Giẽ); cải thiện tầm nhìn và tốc độ di chuyển; loại bỏ hiện tượng các xe tải “dàn hàng ngang” gây cản trở lưu thông.

Sau khi áp dụng thí điểm thành công, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai nhân rộng ra các tuyến cao tốc khác trên cả nước (Hà Nội-Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Phan Thiết-Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây...). Đến nay, ghi nhận trên các tuyến này tình trạng ùn tắc, ùn ứ đã có dấu hiệu giảm rõ rệt, số vụ va chạm tai nạn giảm khoảng trên 70% so với trước, thời gian lưu thông nhanh, giảm thiểu chi phí vận tải.

“Việc tổ chức điều chỉnh phân làn, quy định tốc độ trên các tuyến cao tốc đã góp phần tích cực giảm ùn tắc giao thông khoảng 16%, rút ngắn thời gian lưu thông khoảng 20-30%, được xã hội, người dân, ghi nhận, Chính phủ đánh giá cao,” lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định./.

