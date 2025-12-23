Hà Nội: Phân luồng hạn chế phương tiện lưu thông đường Vành đai 3 trên cao

Ngày 23/12, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội triển khai thực hiện các giải pháp giải quyết 5 điểm nghẽn lớn; trong đó, có điểm nghẽn về ùn tắc giao thông.

Trên cơ sở thống nhất với các ngành chức năng liên quan, Sở Xây dựng Hà Nội thí điểm thực hiện hạn chế một số loại phương tiện từ Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 (đường Hồ Tùng Mậu) lưu thông đường Vành đai 3 trên cao vào các khung giờ: sáng từ 6h-9h; chiều từ 16h-20h.

Theo đó, chi tiết phương án phân luồng cụ thể cấm các phương tiện lưu thông theo đoạn và hướng như sau: Trên đường Hồ Tùng Mậu (Quốc lộ 32) cấm xe tải >10T, xe container lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Vành đai 3 trên cao, đoạn từ ngã tư Lê Đức Thọ-Hồ Tùng Mậu đến nút giao Hồ Tùng Mậu-Phạm Hùng.

Thời gian cấm: Giờ cao điểm sáng từ 6h-9h, chiều từ 16h-20h. Hướng các phương tiện từ Vành đai 3 trên cao xuống Đại lộ Thăng Long và từ Vành đai 3 trên cao xuống đường Hồ Tùng Mậu lưu thông bình thường.

Về phương án điều tiết phân luồng giao thông tại chỗ: các phương tiện xe tải >10T, xe container vẫn được phép lưu thông trên Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 nhưng không được qua phạm vi 2 nút giao trên trong khung giờ cao điểm.

Các phương tiện sẽ được điều tiết qua các tuyến đường kết nối giữa Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32 như Quốc lộ 21, Tỉnh lộ 422, Tỉnh lộ 419 và đường Lê Đức Thọ-Lê Quang Đạo.

Về phương án phân luồng giao thông từ xa: các phương tiện từ Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và ngược lại theo hướng nút giao Láng-Hòa Lạc (Đại lộ Thăng Long)-Quốc lộ 21A-Quốc lộ 1A-đường tỉnh 494-nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ) và ngược lại.

Các phương tiện từ Quốc lộ 32 đi Quốc lộ 5 cũ, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, cao tốc Hà Nội-Bắc Giang theo hướng: Từ nút giao Quốc lộ 32-cầu Vĩnh Thịnh- Quốc lộ 2C-Quốc lộ 2A-Quốc lộ 18-nút giao cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-nút giao cao tốc Hà Nội-Bắc Giang.

Các phương tiện từ Quốc lộ 32 đi cầu Thăng Long theo hướng: Từ nút giao Quốc lộ 32-cầu Vĩnh Thịnh-Quốc lộ 2C-Quốc lộ 2A-Võ Văn Kiệt-cầu Thăng Long.

Chiều cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phối hợp thực hiện một số phương án để xử lý điểm nghẽn ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về phương án hạn chế một số loại phương tiện lưu thông vào Vành đai 3 trên cao trong các khung giờ cao điểm, thí điểm hạn chế xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ từ 10T trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông trên một số tuyến đường trong khung giờ cao điểm.

Cụ thể, tuyến đường Đại lộ Thăng Long; Quốc lộ 32 (hướng đi về đường Vành đai 3), khung giờ hạn chế buổi sáng từ 6h30-9h và buổi chiều từ 16h30-19h30. Thời gian thí điểm 3 tháng, bắt đầu từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026.

Đối với phương án kết nối ngõ 15 Ngọc Hồi với đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và tổ chức giao thông tổng thể tại các nút giao lân cận (Đỗ Mười-Giải Phóng-Ngọc Hồi, Đỗ Mười-đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ…), tổ chức giao thông kết nối ngõ 15 Ngọc Hồi với đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và tổ chức giao thông tổng thể tại các nút giao lân cận theo quy trình dự án cải tạo công trình để xử lý điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông khu vực, hoàn thành xong trước ngày 1/1/2026.

Đáng chú ý, để bảo đảm việc triển khai phương án đạt hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần giảm ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vận chuyển, lộ trình và thời gian lưu thông của phương tiện phù hợp với phương án tổ chức giao thông thí điểm nêu trên.

Các đơn vị thông tin, quán triệt đến lái xe, nhân viên điều hành vận tải của đơn vị nghiêm túc chấp hành hệ thống biển báo, chỉ dẫn và hướng dẫn của lực lượng chức năng; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Xây dựng Hà Nội./.

