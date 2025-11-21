Hà Nội phân luồng đường Võ Nguyên Giáp để sửa chữa chiếu sáng

Ngày 21/11, Sở Xây dựng Hà Nội có thông báo chấp thuận nội dung tổ chức giao thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ cầu Cà Lồ đến điểm giao với đường Võ Văn Kiệt) để phục vụ thi công hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp do Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội lập.

Cụ thể, trong giai đoạn 1 thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng sát vỉa hè bên trái và bên phải tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đơn vị thi công sẽ rào chắn di động sát vỉa hè làn bên trái và làn bên phải tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng Hà Nội-Đông Anh và ngược lại, chiều dài rào chắn 80m, chiều rộng rào chắn 4m, mặt đường còn lại 11m tổ chức cho các phương tiện lưu thông qua phạm vi thi công theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Trong giai đoạn 2 thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng sát dải phân cách giữa làn bên trái và làn bên phải tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đơn vị thi công sẽ rào chắn di động làn bên trái và làn bên phải sát dải phân cách giữa tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng Hà Nội-Đông Anh và ngược lại, chiều dài rào chắn chiều dài 80m, chiều rộng rào chắn 4m, mặt đường còn lại 11m tổ chức cho các phương tiện lưu thông qua phạm vi thi công theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị thi công không được phép thi công sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30 hằng ngày theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết ngoài phạm vi tuyến đường giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Thời gian thực hiện tổ chức giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng bắt đầu từ ngày 22/11/2025 đến hết ngày 14/2/2026.

Trong các ngày lễ, Tết và các ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công hoặc khi có yêu cầu của đơn vị chức năng để đảm bảo an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy thi công, vật liệu xây dựng, đất đá thải… tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Để tổ chức giao thông hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đơn vị thi công có trách nhiệm lập biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn 80m để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong phạm vi thi công dự án.

Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, bố trí 3 lớp cảnh báo trước rào chắn chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, tại các vị trí thi công yêu cầu bố trí các biển báo I.441 (khoảng cách 500m, 100m, 50m đến phạm vi thi công), biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép và hệ thống chóp nón, đèn cảnh báo, dây phản quang...; bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông tại phạm vi thi công và hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các vị trí thi công.

Bên cạnh đó, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đơn vị thi công phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông tại các chốt trực, thực hiện tổ chức phân luồng từ xa và lắp đặt hệ thống biển báo đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Cùng với đó, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đơn vị thi công có phương án ứng trực, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện máy móc để phối hợp khi có sự cố gây ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông, cung cấp đầy đủ số điện thoại liên lạc với các lực lượng chức năng... để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ./.

Hà Nội điều chỉnh giao thông tuyến đường Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu, Phúc La Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông từ 24/11/2025 đến 25/2/2026, cấm xe tải trọng trên 10 tấn vào giờ cao điểm để đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc.