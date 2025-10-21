Hà Nội: Nhiều ý kiến góp ý giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô

Ngày 21/10, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội thảo Đề án tổng thể "Giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo" với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ngành cơ quan Trung ương, các sở, ngành, xã phường của thành phố Hà Nội, các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho rằng trong những năm qua, cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, số lượng phương tiện cơ giới tăng nhanh cùng với tốc độ gia tăng dân số cơ học cao.

Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông chưa phát triển đồng bộ đã khiến ùn tắc giao thông trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Ùn tắc không chỉ gây thiệt hại về thời gian, chi phí, năng lượng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, sức khỏe, năng suất lao động và hình ảnh của một Thủ đô văn minh, hiện đại.

Theo ông Dương Đức Tuấn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: "Diện mạo của Thủ đô không ngừng phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững."

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn cần tập trung khắc phục là quản lý đô thị còn nhiều bất cập, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn dai dẳng. Đây là vấn đề cần được đưa vào Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 của thành phố; trong đó, giảm ùn tắc giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết và có tính đột phá.

Hội thảo là bước quan trọng trong quy trình hoàn thiện đề án, thể hiện quyết tâm và tinh thần cầu thị, công khai, minh bạch của thành phố.

Hội thảo cũng là diễn đàn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tập hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý nhằm đề xuất các nhóm giải pháp tổng thể, đồng bộ, khả thi cho cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, từng bước giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông giai đoạn 2025-2030, xây dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn sau năm 2030, cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã sôi nổi trao đổi về nhiều định hướng, giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Tiến sỹ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết, trong văn kiện Đại hội XVIII, Đảng bộ Hà Nội đã xác định 5 lĩnh vực ưu tiên, đầu tiên là về giao thông: "Phát triển hệ thống giao thông kết nối nhanh, lan tỏa từ trung tâm ra ngoại vi, góp phần khắc phục tình trạng ách tắc giao thông."

Theo Tiến sỹ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, về chiến lược giảm ùn tắc phân 3 giai đoạn là cần, song nên xem lại thời kỳ ngắn hạn (2025-2026) để tương thích với các nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô.

Trong nội dung này để tăng tính thực tiễn, tăng "tuổi thọ" của đề án nên cụ thể hơn mục tiêu của chiến lược, trong giải quyết các điểm nghẽn giai đoạn 2027-2030 chú trọng thêm vấn đề về quy hoạch và phân bố dân cư đã có xác định trong quy hoạch Thủ đô 2021-2030 và điều chỉnh quy hoạch chung đến 2045 đã được duyệt vào tháng 12/2024; đồng thời là thể chế để điều chỉnh lại cơ cấu phương tiện giao thông cá nhân.

Bên cạnh thông tin một số nội dung và giải pháp trong Đề án tổng thể "Giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo," Tiến sỹ Nguyễn Đình Thạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trước mắt thành phố cần tăng cường tập trung cho công tác chuẩn bị như: lên kế hoạch cải thiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, giao thông tĩnh và kiểm soát hoạt động của phương tiện cơ giới cá nhân...., xây dựng cơ chế, chính sách kiểm soát đăng ký mới phương tiện; giới hạn, kiểm soát hoạt động của phương tiện; khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tham gia quá trình chuyển đổi xanh và giảm ùn tắc giao thông....

Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp cấp bách, cụ thể, tập trung vào: cải thiện hạ tầng, tổ chức giao thông, giao thông công cộng, giao thông chia sẻ, giao thông phi cơ giới, kiểm soát tình hình ùn tắc giao thông và truyền thông thay đổi hành vi, nhận thức của người tham gia giao thông.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đô thị, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn là một trong những thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, môi trường đô thị và sự phát triển bền vững của thành phố.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng, chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu - cả khách quan lẫn chủ quan và đặc biệt là đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, sáng tạo và khả thi nhằm từng bước kiểm soát và giảm thiểu ùn tắc giao thông trong giai đoạn tới.

Các ý kiến tâm huyết được nêu ra tại hội thảo tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: hoàn thiện quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, bền vững; ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường; ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý, điều hành giao thông đô thị; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức người tham gia giao thông, kết hợp với hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố.

Sau hội thảo, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến, đề xuất của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chính trị-xã hội trong, ngoài nước để tiếp tục hoàn thiện Đề án tổng thể "Giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo," trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2025 để tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm giảm thiểu ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, xây dựng hệ thống giao thông vận tải thủ đô xanh, văn minh, hiện đại./.

Hà Nội ô nhiễm, ngập úng, ùn tắc giao thông, Giám đốc Sở Xây dựng nói gì? Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho hay hệ thống thoát nước của thành phố mới chỉ được đầu tư khoảng 25%. Tốc độ phát triển hạ tầng chỉ 0,3%/năm trong khi phương tiện cá nhân tăng khoảng 5-10%.