Thực hiện giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông bền vững tại các đô thị lớn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký văn bản số 227/TTg-CN về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025.

Xét đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025; đồng thời để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới nhằm đạt được mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra trong năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có ý kiến như sau:

Các bộ, ngành, địa phương chủ động bám sát các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, các Chỉ thị của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm thể hiện đầy đủ các công việc cần thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, giải pháp có tính khả thi, hiệu quả, có sơ kết, tổng kết, đánh giá bằng các chỉ tiêu cụ thể.

Trong đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị tăng cường triển khai có hiệu quả các quy định mới trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2025.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, Nghị định số 151/2024/NĐ-CP và các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hình thành thói quen chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, lập lại trật tự kỷ cương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xác định mục tiêu cao nhất là giảm thiệt hại tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân, xác định an ninh, an toàn của người dân phải được đặt lên hàng đầu; lực lượng công an là nòng cốt, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền các quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP để người dân biết, chấp hành, ủng hộ hoạt động của các cơ quan chức năng…

Bộ Công an chủ trì, cùng với Bộ Giao thông Vận tải rà soát, đánh giá và đề xuất kiện toàn mô hình của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 1/2025.

Bộ Giao thông Vận tải tập trung triển khai hiệu quả Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời tập trung triển khai xây dựng/điều chỉnh các Luật Đường sắt, Hàng hải, Đường thủy nội địa, Hàng không.

Tiếp tục hoàn thiện, pháp lý hóa các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, như hành lang giao thông, thiết kế hạ tầng, kết cấu giao thông, cảnh báo, biển báo, phương tiện giao thông,…

Bộ Giao thông Vận tải cùng với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, chú trọng lồng ghép một số nhiệm vụ vào trong kế hoạch của bộ, ngành và địa phương, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bên cạnh việc xác định hành vi là nguyên nhân trực tiếp và xử lý trách nhiệm của cá nhân/tổ chức có liên quan đến các vụ tai nạn giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu phân tích các nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân gốc (đặc biệt là rà soát các bất cập về quy định pháp luật) dẫn tới tai nạn giao thông để phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.

Cùng với đó, tập trung đề xuất và thực hiện các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông bền vững tại các thành phố và đô thị lớn, đặc biệt chú trọng rà soát và kiến nghị sửa đổi những bất cập trong quy định pháp luật là nguyên nhân dẫn đến mật độ dân cư tập trung quá lớn trên khu vực hẹp, gây áp lực lớn so với khả năng đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; quy hoạch đô thị treo, mật độ xây dựng lớn; mật độ đường và giao thông tĩnh thấp, giao thông công cộng và phi cơ giới, kết nối vận tải đa phương thức còn nhiều hạn chế…

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả văn bản chỉ đạo này; xây dựng kế hoạch cụ thể trước ngày 31/3/2025 để tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí trong 2 tháng đầu năm 2025 Trong 2 tháng đầu năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/2/2025), đã có 3.443 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc, làm chết 1.868 người, bị thương 2.312 người.