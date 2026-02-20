Xã hội

Giao thông

Quảng Trị: Tìm thấy 1 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gianh

Thi thể nạn nhân vụ lật thuyền được phát hiện vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 20/2, cách hiện trường vụ tai nạn không xa, sau đó được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Mạnh Thành-Tá Chuyên
Lực lượng chức năng và người dân địa phương tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng và người dân địa phương tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 20/2, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gianh.

Thi thể được xác định là ông Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1958, trú xã Tuyên Bình), được phát hiện vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 20/2 cách hiện trường vụ tai nạn không xa.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút trưa 19/2, một chiếc thuyền chở 7 người trong một gia đình, đều trú tại xã Tuyên Bình (Quảng Trị) đang di chuyển trên sông Gianh thì bất ngờ bị lật.

Một người dân địa phương phát hiện sự việc đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cứu được 5 người, sau đó có 2 người đã tử vong là bà Cao Thị Nghịa (sinh năm 1958) và cháu Nguyễn An Nhân (sinh năm 2023).

Ngoài ông Nguyễn Văn Tâm mất tích được tìm thấy, hiện cháu Nguyễn Diễm Chinh (sinh năm 2012) vẫn đang mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lật thuyền #Lật thuyền trên sông Gianh #Nạn nhân mất tích Quảng Trị
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phối cảnh nhà ga Tao Đàn của tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương). (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều cơ chế mới cho metro Thành phố Hồ Chí Minh

Metro số 2 được định vị là một trục xuyên tâm quan trọng, kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc, góp phần từng bước tổ chức không gian đô thị và phát triển giao thông công cộng bền vững.