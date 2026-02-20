Quảng Trị: Tìm thấy 1 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gianh

Sáng 20/2, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gianh.

Thi thể được xác định là ông Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1958, trú xã Tuyên Bình), được phát hiện vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 20/2 cách hiện trường vụ tai nạn không xa.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút trưa 19/2, một chiếc thuyền chở 7 người trong một gia đình, đều trú tại xã Tuyên Bình (Quảng Trị) đang di chuyển trên sông Gianh thì bất ngờ bị lật.

Một người dân địa phương phát hiện sự việc đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cứu được 5 người, sau đó có 2 người đã tử vong là bà Cao Thị Nghịa (sinh năm 1958) và cháu Nguyễn An Nhân (sinh năm 2023).

Ngoài ông Nguyễn Văn Tâm mất tích được tìm thấy, hiện cháu Nguyễn Diễm Chinh (sinh năm 2012) vẫn đang mất tích./.

Xác định danh tính các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Gianh Khu vực xảy ra vụ lật thuyền trên sông Gianh, đoạn chảy qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, có mực nước sâu, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích.