Quảng Trị: Xuyên đêm tìm kiếm hai nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Gianh đoạn qua xã Tuyên Bình (Quảng Trị) khiến 2 người tử vong và 2 người mất tích vào trưa 19/2, công tác tìm kiếm các nạn nhân diễn ra xuyên đêm.

Tuy nhiên, đến 7 giờ 30 phút sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình (Quảng Trị) cho biết, địa phương đã huy động khoảng 100 người gồm: Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, các tổ an ninh cơ sở, dân quân tự vệ và nhân dân xuyên đêm tham gia tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích.

Bên cạnh đó, xã Tuyên Bình cũng phối hợp với các lực lượng của tỉnh, khu vực phòng thủ để chỉ đạo công tác tìm kiếm, tổ chức điều tra nguyên nhân; huy động 3 xuồng và 15 thuyền nhôm tìm kiếm trên sông; trang bị áo phao, phao cứu sinh và các phương tiện hỗ trợ cứu hộ, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia.

Khu vực sông Gianh, nơi xảy ra vụ lật thuyền làm làm 2 người tử vong, 2 người mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, cùng với công tác tìm kiếm, chính quyền tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; đồng thời rà soát phương tiện thủy dân sinh trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Về nguyên nhân ban đầu, theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình, người dân sử dụng thuyền dân sinh để di chuyển đi chúc Tết; trong quá trình lưu thông trên sông, thuyền bị chìm. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đưa tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa 19/2, một chiếc thuyền chở 7 người trong một gia đình, đều trú tại xã Tuyên Bình (Quảng Trị) đang di chuyển trên sông Gianh thì bất ngờ bị lật.

Một người dân địa phương phát hiện sự việc đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cứu được 5 người, sau đó có 2 người đã tử vong là bà Cao Thị Nghịa (sinh năm 1958) và cháu Nguyễn An Nhân (sinh năm 2023).

Hiện hai nạn nhân mất tích gồm ông Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1958) và cháu Nguyễn Diễm Chinh (sinh năm 2012). Tất cả các nạn nhân cùng trú tại xã Tuyên Bình (Quảng Trị)./.

