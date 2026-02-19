Việt Nam mua “siêu máy nghìn tỷ” điều trị ung thư của Mỹ

Chiều 18/2, tại Washington DC. (Mỹ), Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ký hợp đồng mua “siêu máy” điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT hiện đại hàng đầu thế giới, đưa Việt Nam thành nước thứ hai ngoài Mỹ sở hữu công nghệ này.

Bà Sandra Rousselle, SPHR, SHRM-SCP, Phó Chủ tịch phụ trách Điều hành Nhân sự và Công tác Đối ngoại của Hãng Mevion, cho biết hiện hệ thống điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT là thế hệ mới nhất, được phát triển công nghệ ở mức gần như hoàn hảo cho mục tiêu điều trị ung thư bằng xạ trị proton - liệu pháp ưu việt trong điều trị ung thư về hiệu quả và độ an toàn ở mức rất cao so với các loại máy xạ trị thông thường.

Phiên bản cao cấp nhất này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chính thức cấp phép sử dụng vào tháng 10/2025 và Bệnh viện Stanford (Mỹ) là đơn vị đầu tiên đặt mua để sử dụng trong điều trị.

Việt Nam sẽ là nước thứ 2 có thể đặt mua hệ thống máy, phần mềm và công nghệ sử dụng ở phiên bản tốt nhất, tương đương với các bệnh viện hàng đầu trên thế giới về điều trị ung thư.

Tại châu Á, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên ký thành công hợp đồng mua "siêu máy” xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT phiên bản mới nhất tích hợp AI hiện đại, mở ra cơ hội để người bệnh ung thư Việt Nam dễ dàng tiếp cận phương pháp xạ trị mới nhất của thế giới ở ngay trong nước, được thụ hưởng hiệu quả điều trị vượt trội, chuẩn quốc tế, an toàn và tiết kiệm, kỳ vọng giữ lại một phần trong hàng tỷ đô la Mỹ chi phí điều trị ung thư ở nước ngoài của người Việt mỗi năm.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết Tâm Anh trong nhiều năm qua luôn xác định tầm nhìn chiến lược là tiên phong đầu tư đồng bộ các công nghệ, kỹ thuật hiện đại hàng đầu thế giới, nhiều thiết bị đầu tiên, duy nhất ở khu vực.

“Sự kiện Tâm Anh, Việt Nam và Mevion, Mỹ ký Hợp đồng mua-bán hệ thống xạ trị proton thế hệ mới MEVION S250-FIT là dấu ấn quan trọng không chỉ đối với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mà còn là bước tiến vượt trội trong hành trình y tế Việt Nam tiếp cận, làm chủ các thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực ung thư. Đồng thời, tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Tâm Anh trong việc đầu tư lớn, đồng bộ cho khám chữa bệnh nói chung, đặc biệt lĩnh vực ung bướu nói riêng,” ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Đại diện Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Hãng Mevion ký Hợp đồng Mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống “siêu máy” điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất của Mỹ.

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sỹ-Bác sỹ chuyên khoa 2 Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết “siêu máy” xạ trị MEVION S250-FIT với kỹ thuật xạ trị proton được xem là bước tiến quan trọng và đột phá của kỹ thuật điều trị ung thư hiện đại.

Nếu trước đây, xạ trị photon thế hệ cũ với tia X đi xuyên qua cơ thể; thì kỹ thuật xạ trị proton có ưu điểm vượt trội là “siêu trúng, siêu đúng, siêu an toàn” khi năng lượng tiêu diệt khối u được AI phân tích chuyên sâu để xác định chính xác vị trí của khối u ở kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí rất khó thì đường tia đều có thể “dừng lại đúng chỗ.”

AI cũng xác định tập trung mạnh mẽ chùm tia xạ ngay tại vị trí khối u mà không đi xuyên qua phá huỷ các vùng lân cận. Từ đó, gia tăng hiệu quả điều trị tối ưu nhưng bảo vệ mô lành tốt hơn.

Đặc biệt, “siêu máy” xạ trị proton thế hệ mới của hãng Mevion còn giúp người bệnh được trải nghiệm điều trị tích cực hơn khi giảm tối đa thời gian xạ trị, có thể ngồi, nằm trong quá trình xạ trị với cảm giác an toàn, thoải mái, dễ chịu hơn.

Sau một thập kỷ phát triển, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trở thành một trong những mô hình y tế tư nhân hiện đại tiêu biểu tại Việt Nam, tiên phong đầu tư đồng bộ nhiều công nghệ y học tiên tiến hàng đầu thế giới như robot phẫu thuật thần kinh Modus V Synaptive tích hợp AI; robot phẫu thuật Da Vinci Xi thế hệ mới; robot phẫu thuật thay khớp gối CUVIS-Joint; hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại như CT Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt, CT 1975 lát cắt, MRI 3 Tesla...

Hiện hệ thống có 5 cơ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận hơn 2 triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm, trong đó có hàng chục nghìn khách hàng/người bệnh quốc tế.

Với gần 15.000 nhân sự, quy tụ nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được Bộ Y tế phê duyệt hơn 13.000 danh mục kỹ thuật, đang tiếp tục mở rộng và là bệnh viện tư nhân đầu tiên được cấp mã đào tạo y khoa liên tục (CME)./.