Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm xã hội

Thông tư 60/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết về danh mục các bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động của người bệnh.

vna-potal-danh-muc-35-benh-nghe-nghiep-duoc-huong-bao-hiem-xa-hoi.jpg

Theo Thông tư 60/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ Y tế, từ 15/2/2025, có 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#bệnh nghề nghiệp #bảo hiểm xã hội #quyền lợi #Bộ Y tế
