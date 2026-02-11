Thành phố Hồ Chí Minh: Ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Sáng 11/2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam.

Sáng 11/2/2026, dự Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam.

Tại Lễ ra mắt, đại diện các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước khẳng định sự ủng hộ và cam kết tham gia, đồng hành phát triển VIFC-HCMC, nhất là việc kết nối dòng vốn quốc tế vào Việt Nam; triển khai các dịch vụ, cơ chế tài chính, ngân hàng; đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm; góp phần thu hút dòng vốn, thu hút trí tuệ, công nghệ để VIFC-HCMC phát triển nhanh và bền vững. VIFC-HCMC có quy mô 898 ha, trải rộng trên địa bàn các phường Sài Gòn, Bến Thành, khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Không gian phát triển VIFC-HCMC được thiết kế theo mô hình vành đai bao quanh sông Sài Gòn, hình thành một quần thể tài chính-dịch vụ tập trung, kết nối chặt chẽ giữa khu trung tâm hiện hữu và khu đô thị mới phía Đông Thành phố. Định hướng VIFC-HCMC phát triển với 4 nhóm trụ cột: Thị trường vốn quốc tế, dịch vụ tài chính, ngân hàng số và fintech, các sản phẩm dịch vụ tài chính mới.