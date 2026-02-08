Bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

Số liệu đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu sẽ được bầu vào Hội đồng nhân dân tại 34 tỉnh, thành phố.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được ấn định vào 15/3/2026.

Trên cơ sở đó, các mốc thời gian và nhiệm vụ trong toàn bộ tiến trình bầu cử đã được xác định cụ thể, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và thống nhất triển khai trên phạm vi cả nước./.

Đơn vị bầu cử và đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031