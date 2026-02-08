Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cấp Hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều chương trình thăm hỏi, trao tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng, các hộ nghèo, đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh với mong muốn đem lại một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn, yên vui.

Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên, trao tặng 200 suất quà Tết (trị giá mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hi sinh, đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đề nghị các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, nêu gương sáng, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, đánh giá cao năng lực của Đảng bộ, chính quyền phường Đức Phổ sau sáp nhập. Với tâm thế mới, sức bật mới, Đảng bộ, chính quyền phường thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của nhân dân; kịp thời tham mưu tỉnh, Trung ương giải quyết. Việc thực hiện tốt hơn 1.600 nhiệm vụ được phân quyền đã cho thấy bản lĩnh, sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, phường Đức Phổ cần phát huy thế mạnh, nội lực, đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, văn hóa, du lịch để phát triển bền vững. Phường cũng cần phải “Lo cho dân có cơm ăn, áo mặc,” xem đó là điều quan trọng, cốt lõi và là trách nhiệm lớn lao của thế hệ cán bộ đương nhiệm.

Để chăm lo Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tại khu vực phía Tây tỉnh. Tổng số quà trao tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn lên tới 1.000 suất, do lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ cho địa phương; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo và tổ chức Công đoàn đối với đời sống đoàn viên, người lao động. Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết.”

Xuân Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ngãi là một trong 10 địa phương trên cả nước được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lựa chọn tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái” cấp Trung ương. Chương trình đã hoàn thành mục tiêu trao tặng 1.000 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ năm 2025 tại các xã Bình Sơn, Bình Minh và Đông Sơn.

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, góp phần đáng kể trong việc chăm lo Tết cho người nghèo./.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thăm, tặng quà Tết tại Khánh Hòa Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.