Thành phố Hồ Chí Minh: Chung tay chăm lo giúp sinh viên đón Tết ấm áp

Ngày 8/2, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi hành chương trình “Hành trình mùa xuân” đưa học sinh, sinh viên về quê đón Tết Bính Ngọ 2026.

Đây là năm thứ ba chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán. Hoạt động góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí đi lại, giúp người học an tâm sum họp cùng gia đình sau một năm học tập xa nhà.

Với tổng kinh phí 900 triệu đồng, năm nay chương trình đưa 204 học sinh, sinh viên về quê đón Tết, gồm học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, sinh viên các trường đại học trong hệ thống và 10 trường cao đẳng, đại học ngoài hệ thống đang nội trú tại Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hành trình sẽ đi qua 8 tỉnh, thành phố với lộ trình di chuyển chính qua các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị.

Điểm mới ý nghĩa của chương trình năm nay là lần đầu tiên triển khai hỗ trợ kinh phí vé cho học sinh, sinh viên quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết.

Chính sách này giúp các em chủ động kế hoạch học tập, giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi để các em yên tâm học tập, sinh hoạt khi trở lại giảng đường.

Một trong những sinh viên có mặt trên các chuyến xe hỗ trợ về quê đón Tết, em Thanh Thảo, sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xúc động chia sẻ, đây là niềm vui rất lớn, giúp em có cơ hội được sum họp cùng gia đình sau một năm nhiều khó khăn, biến động.

Thanh Thảo cho biết, gia đình em hiện sinh sống tại tỉnh Gia Lai và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt bão lũ trong năm qua, khiến điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, em từng dự định sẽ không về quê đón Tết mà ở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm thêm để góp phần trang trải chi phí cho năm học tới. Chuyến xe miễn phí của chương trình không chỉ giúp em giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn mang lại sự động viên tinh thần rất lớn, giúp em thêm ấm lòng khi Tết đến xuân về.

Với em Minh Quang (Đắk Lắk), sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến xe "Hành trình mùa xuân" là sự tiếp sức kịp thời và đầy nhân văn.

Minh Quang chia sẻ, những đợt bão lũ trong năm vừa qua đã khiến nhiều gia đình ở khu vực miền Trung chịu tổn thất nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần, trong đó có gia đình em.

Do điều kiện kinh tế khó khăn, vé xe về quê dịp Tết là một khoản chi phí không nhỏ, khiến em từng dự định ở lại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày Tết.

Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giúp em được trở về sum họp cùng gia đình mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để em nỗ lực hơn trong chặng đường phía trước.

Cùng với tổ chức chuyến xe, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tặng vé xe cho 74 học sinh, sinh viên về các tỉnh, thành phố còn lại, góp phần giúp người học thuận lợi trở về sum họp cùng gia đình.

Trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ sở đào tạo phối hợp với nhiều đơn vị tài trợ triển khai đa dạng các hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên.

Tổng cộng gần 1.700 lượt học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ với tổng nguồn lực gần 1,6 tỷ đồng.

Nhằm chia sẻ, động viên sinh viên, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực, giúp sinh viên có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình cũng như chăm lo cho những sinh viên ở lại thành phố trong dịp Tết.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 82 suất hỗ trợ cho sinh viên với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Những phần hỗ trợ này không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính mà còn mang ý nghĩa tinh thần, giúp sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện và đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo giữ xe máy miễn phí cho sinh viên trong suốt thời gian nghỉ Tết, từ ngày 2/2 đến 15/3. Hoạt động này nhằm giúp sinh viên an tâm về quê dài ngày mà không lo lắng về phương tiện cá nhân.

Trong khi đó, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức trao quà Tết cho toàn bộ sinh viên của trường, với tổng giá trị quà tặng hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trường còn trao 150 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm hỗ trợ các em và gia đình đón Tết Nguyên đán 2026 đủ đầy hơn.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng triển khai chương trình “Sinh viên đón Tết xa nhà”, trao quà Tết và bao lì xì cho gần 200 sinh viên không thể về quê do điều kiện kinh tế. Chương trình thể hiện sự quan tâm, đồng hành của nhà trường đối với sinh viên, giúp các em cảm nhận được sự sẻ chia ấm áp trong những ngày đầu xuân./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 5.900 tỷ đồng chăm lo cho người dân dịp Tết Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang khu vực biên giới; chương trình “Mâm cơm ngày Tết” cho đoàn viên, thanh niên xa nhà không về ăn Tết…